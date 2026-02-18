Obavijesti

DRAMATIČNE SCENE

FOTO Oluja Nils izazvala kaos u Francuskoj: Strašne su poplave, a pod upozorenjem je i Pariz

Poplavljene su ceste, naselja i polja, a u nekim područjima rijeke su dosegnule najviše razine u posljednjih nekoliko desetljeća. Oluja Nils izazvala je kaos u Francuskoj, a s najvećim posljedicama suočavaju se zapadni i jugozapadni dijelovi zemlje...
Floods due heavy rain in western France
Obilne i dugotrajne kiše pune riječna korita koja se izlijevaju, dok je dodatni problem rekordna zasićenost tla - najveća još od 1959. godine. To znači da zemlja više ne može upijati vodu, što dodatno pogoršava poplave. | Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
