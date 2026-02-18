FOTO Oluja Nils izazvala kaos u Francuskoj: Strašne su poplave, a pod upozorenjem je i Pariz

Poplavljene su ceste, naselja i polja, a u nekim područjima rijeke su dosegnule najviše razine u posljednjih nekoliko desetljeća. Oluja Nils izazvala je kaos u Francuskoj, a s najvećim posljedicama suočavaju se zapadni i jugozapadni dijelovi zemlje...
Obilne i dugotrajne kiše pune riječna korita koja se izlijevaju, dok je dodatni problem rekordna zasićenost tla - najveća još od 1959. godine. To znači da zemlja više ne može upijati vodu, što dodatno pogoršava poplave.
| Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
| Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
Tijekom i nakon oluje tisuće domova ostale su bez električne energije, a stotine ljudi su evakuirane.
| Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
Nekoliko područja i dalje je pod crvenim upozorenjem, dok meteorolozi najavljuju nove kiše. U nekim selima promet je potpuno paraliziran.
| Foto: ANTONY PAONE/REUTERS
Francuska vlada planira proglasiti izvanredno stanje kako bi se ubrzale intervencije i olakšale isplate odšteta stanovnicima pogođenih područja.
| Foto: ANTONY PAONE/REUTERS
Iako manje pogođen, i Pariz je pod žutim upozorenjem zbog povišenih razina rijeke Seine.
| Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
