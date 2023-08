FOTO Olujni vjetar u Orahovici izazvao kaos: 'Mislili smo da je grom, pa shvatili da nosi krov'

Olujni vjetar pogodio je u ponedjeljak popodne Orahovicu i u kratko vrijeme nanio velike materijalne štete. Diljem grada ima iščupanih stabala i slomljenih grana, u centru su oštećeni štandovi, a najveće štete su na kućama u Ulici Petra Preradovića, piše ICV.

Vjetar je s jedne kuće digao dio krova i odnio ga preko susjedne do trećeg dvorišta, a na nekoliko kuća popucao je veliki broj crepova.

Foto: ICV.hr

– Trajalo je svega minutu. Kada je grunulo, mislila sam da je grom negdje blizu udario, a onda smo shvatili da susjedov krov nosi preko naše kuće. Srećom susjedi su u Austriji i nitko od nas što živimo pored nije bio vani – ispričala je za ICV Ivanka Broš čija je kuća oštećena, a njena susjeda Ivanka Čugura u čije je dvorište ostatak krova sletio, dodala je: "Možda pet minuta prije toga sam bila u dvorištu i vidjela da se nešto “mutilo” pa sam otišla u kuću i onda čujem prasak. Na našoj kući nije velika šteta, ali ima dosta puknutih crepova".

Foto: ICV.hr

Županijski centar 112 navodi da nije bilo dojava o ozlijeđenim osobama. Nevrijeme praćeno jakim vjetrom i slabom kišom završilo je oko 17:00 sati.

Stradale kuće obišao je i orahovački gradonačelnik Saša Rister.

– Srećom da nitko nije stradao, ovo će biti sanirano kao i drveće i grane koje su pale po gradu – rekao je Rister.

Više od 80 poziva u Istri

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog veće količine kiše koja je pala u kratkom vremenskom razdoblju u Istri, danas 28. kolovoza u popodnevnim satima Županijski centar 112 Pazin zaprimio je 80-ak poziva o srušenim stablima i granama na prometnicama, srušenim ili nagnutim telefonskim stupovima, poplavljenim dvorištima, podrumima i prizemljima kuća kao i plavljenju poslovnih prostora na području Poreča i Umaga, prilikom čega je JVP Poreč imala više od 30 intervencija, a JVP Umag oko 20 intervencija, navode iz Ravnateljstva civilne zaštite.

Uslijed obilne količine oborine došlo je i do problema odvodnje na području Poreča radi začepljenih šahtova, a dolazilo je i do poteškoća u prometu uslijed veće količine padalina na prometnicama. Zaprimljene su i dojave o poteškoćama u opskrbi električnom energijom u središnjoj i istočnoj Istri (mjesta Juršići, Divšići, Prodol) koje su sanirali djelatnici HEP-a do 15 sati. Zabilježene su i manje poteškoće u opskrbi električnom energijom na tri lokacije na području Umaga o čemu su obaviještene nadležne službe. Na području Rovinja uslijed udara groma došlo je do zadimljenja protupožarnog sustava u objektu.

Nije bilo dojava o ozlijeđenim osobama.