DAN ZA POVIJEST FOTO: OVAKO JE TO BILO 1991. Pripadnici ZNG u Kranjčevićevoj postrojili se pred Tuđmanom

Ove subote na platou ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu obilježena je 35. godišnjica osnutka Zbora narodne garde, preteče oružanih snaga Republike Hrvatske. Tog 28. svibnja 1991. na stadionu NK Zagreba u Kranjčevićevoj ulici pred predsjednikom Franjom Tuđmanom i državnim vrhom postrojili su se pripadnici policijskih snaga i policijskoga sustava. Ključna točka u razvoju vojske dogodila se u travnju 1991., kada je Sabor RH prihvatio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o unutarnjim poslovima, odredbama kojega se ustrojava Zbor narodne garde (ZNG) kao profesionalna, uniformirana, oružana formacija vojnog ustroja za obrambeno-redarstvene dužnosti. Danas se taj događaj obilježava kao Dan Oružanih snaga i Dan kopnene vojske RH. Pogledajte kako je bilo tog dana 1991. godine na fotografijama reportera Josipa Bistrovića.