UŽAS KOD ZAGVOZDA Sedmero ljudi ozlijeđeno, među njima i dijete. Stigao je i helikopter!

U teškoj prometnoj nesreći, koja se u subotu poslije 13 sati dogodila kod tunela Svetog llije nedaleko Zagvozda, više je osoba ozlijeđeno, potvrdila je splitska policija.

Do prometne nesreće je došlo kada su se na ulazu u tunel Svetog Ilije sa strane Zagvozda sudarili osobni automobil i kombi, a neslužbeno se doznaje kako je ozlijeđeno sedam osoba, među kojima i dijete.

Po ozlijeđene osobe stigao je helikopter Hitne medicinske službe koji je sletio na obližnje školsko igralište. Cesta DC 76 je zatvorena za promet, kao i tunel, a obilazak je cestom Dubci-Šestanovac. Na mjestu nesreće se obavlja očevid.

- Bio sam u prolazu, nisam vidio što se dogodilo - rekao nam je čitatelj koji je snimio prometnu nesreću.