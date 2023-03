FOTO Ovo je automobil koji je na Pelješcu sinoć sletio u more

Sinoć oko 22.35 sati u trajektnoj luci Prapratno na Pelješcu došlo je do slijetanja automobila u more. U automobilu je bilo četvero ljudi - vozač i troje putnika. Vozač i dvoje od putnika uspjeli su se spasiti, dok je 45-godišnja žena nažalost poginula.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Istražitelji su još uvijek na terenu i provode očevid, a stigla je i dizalica koja je automobil izvukla iz mora.

- Nažalost upravo smo na ovome mjestu i prije šest, sedam mjeseci izvlačili osobni automobil koji je također sletio u more. Kako obilaznica nije dovršena moguće je da ljudi ne gledaju znakove i da se zamisle pa dođe do ovakve tragedije. Hrvatske ceste, točnije Dubrovačke ceste, su nas zvale da dovezemo dizalicu tako da je moj djelatnik otišao izvući automobil. Nakon toga auto dalje odvozi šlep služba. Čim je smrtni slučaj policija ga preuzima na vještačenje gdje će provjeravati kolika je bila brzina kretanja prilikom slijetanja u more i slično...Ne znamo ništa o detaljima nesreće jer mi samo izvlačimo auto – kažu nam iz tvrtke Grbić koja se između ostalog bavi dizanjem i prijevozom svih vrsta tereta.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Okolnosti ove nesreće bit će poznate nakon što policija dovrši očevid.

