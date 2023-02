FOTO Ovo je muškarac koji je pijan usmrtio dječaka kod Siska

Vozača (36), koji je u utorak navečer pijan usmrtio 17-godišnjeg Svena Ovanina, priveli su u četvrtak ujutro na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL/PIXSELL

Podsjetimo, imao je 1,62 promila alkohola kad je u utorak navečer autom naletio na dječaka koji je bio na mopedu i propuštao vozila iz suprotnog smjera.

Od siline udara, 17-godišnjak je na mjestu nesreće smrtno stradao, dok je moped odbačen na suprotnu prometnu traku gdje je na njega naletio automobil, kojom prilikom je putnica u automobilu zadobila lake ozljede.

Nakon ispitivanja bi trebalo biti poznato kako se branio i hoće li mu sud odrediti istražni zatvor.

'Bio je divan mladić'

Šokirana susjeda ispred čije kuće je Sven stradao ni dan nakon nesreće nije mogla doći sebi.

- Čula sam udarac i izišla. Kad sam shvatila da je stradao Sven, nisam mogla prići bliže. U šoku sam. Čula sam čovjeka koji ga je pitao može li mu kako pomoći, no jadno dijete je ubrzo izdahnulo. Imao je kacigu, no ništa mu nije pomoglo. To je bio tako dobar dečko, divno dijete - jecajući nam je u suzama rekla žena ispred čije je kuće bila nesreća.

- Sven je bio dečko za pet. I više od toga! Nikad nije prošao kraj mene, a da nije pozdravio. Bio je toliko dobar i skroman dečko. Njegova pogibija je velika žalost za sve nas. Svi u ulici tugujemo za njime, rekla je susjeda tragično preminulog perspektivnog nogometaša, 17-godišnjeg Svena Ovanina iz Siska, vratara lokalnog nogometnog kluba ŠNK Frankopan.

Najčitaniji članci