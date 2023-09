FOTO Ovo je policajac koji je pucao u Mihaelu (21). Hoće li biti nadzora u osječkoj policiji?

Prijatelji, obitelj i osječka javnost još traže pravu istinu vezanu uz smrt Mihaele B. (21), koju je u srijedu ubio policajac Marko Šmazil (27). Članovi obitelji s kojima smo stupili u kontakt kažu nam kako se treba sve dobro ispitati i da im smeta jer se ulazi previše u privatni život Mihaele. Podsjetimo, Mihaela je stradala u srijedu oko 22 sata nakon što je u nju iz službenog pištolja hitac ispalio Marko Smažil. Sve se odvilo u njegovu stanu, a njih dvoje su, kako doznajemo, tek započinjali svoju vezu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: Suzana Lepan Štefančić/Večernji list

Nakon što je ispalio hitac, Marko nije odmah zvao policiju. Kako se neslužbeno doznaje, čekao je gotovo dva sata. U međuvremenu je zvao druge ljude, micao stvari i namještaj, pokušavao prikriti svoju odgovornost. Mihaelu je upucao u donji dio glave. Policija je u stanu zatekla Mihaelino tijelo, a Markov iskaz se mijenjao nekoliko puta. Tvrdio je da se tuširao, da se ona sama upucala... Cijelo to vrijeme policija nije izvještavala javnost, a po Osijeku se već počelo pričati o strahoti. Tek idući dan je policija priopćila kako su pronašli tijelo djevojke i da je hitac ispaljen iz službenog pištolja policajca. Tek u petak su objavili kako je hitac ispalio mladi policajac, i to "neopreznim rukovanjem službenim naoružanjem". Zbog toga su ga teretili za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Tek poslije je Županijsko državno odvjetništvo to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva. Na sudu se policajac, doznajemo neslužbeno, branio aktivno, ali s različitostima u iskazu što je tužitelje navelo na sumnju da se radi o namjernom ubojstvu. U međuvremenu su se pojavili i dokazi koji upućuju na to pa je Šmazil zadržan u pritvoru. U subotu je Županijsko državno odvjetništvo priopćilo i kako je iz pištolja ispalio hitac "u nakani da liši života".

Javnost je zbog svega toga počela pričati i o zataškavanju slučaja. Policijska uprava osječko-baranjska odbacila je takve tvrdnje više puta.

- Sve radnje smo proveli temeljito, profesionalno i nepristrano - priopćili su.

Ministarstvu unutarnjih poslova poslali smo i upit hoće li zbog cijelog slučaja poslati inspekciju u Policijsku upravu osječko-baranjsku. Njihov odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.