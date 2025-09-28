Obavijesti

News

Komentari 0
BIZARNA NESREĆA NA ŠKORPIKOVOJ

FOTO Kako? Pao s nadvožnjaka u Zagrebu, izvlačili čovjeka iz auta koji je ostao stajati u zraku

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Kako? Pao s nadvožnjaka u Zagrebu, izvlačili čovjeka iz auta koji je ostao stajati u zraku
4
Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb

Vatrogasci su brzo intervenirali, stabilizirali vozilo i izvukli osobu koja se nalazila unutra. Nakon spašavanja predali su je hitnoj pomoći, a prema prvim informacijama zadobila je lakše ozljede

Zagrebački vatrogasci jutros su, nešto prije pet sati, imali intervenciju u kojoj su morali spašavati čovjeka iz automobila koji je pao s nadvožnjaka na Škorpikovoj.

Automobil je ostao okomito naslonjen na podvožnjak, stvarajući prizor kakav se rijetko viđa.

Vatrogasci su brzo intervenirali, stabilizirali vozilo i izvukli osobu koja se nalazila unutra. Nakon spašavanja predali su je hitnoj pomoći, a prema prvim informacijama zadobila je lakše ozljede.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb

No, u cijeloj sitaciji neobično je, navode, što su samo par sati ranije gledali video koji je snimljen u njihovoj postaji tijekom treninga s kolegama iz inozemstva na temu spašavanja u prometnim nesrećama.

"Ovakve neobične situacije još jednom pokazuju koliko su vježbe važne- ono što danas uvježbamo, sutra spašava živote", poručili su iz vatrogasne postaje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'
ISPOVIJESTI MEDICINSKIH SESTARA

'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'

Meidicnske sestre i tehničari za 24sata podijelili su svoje priče o tome zašto su odlučili otići iz Hrvatske. Opisali su što ih je otjeralo, ali i kako su se snašli u inozemstvu te što ih je tamo dočekalo
FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici
UHITILI MUŠKARCA

FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici

Čitatelji su nam ranije rekli kako je na podu gdje je žena pogođena bila lokva krvi.
Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)
DETALJI TRAGEDIJE

Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)

Nakon što je žena pogođena, hitno su je prevezli u Opću bolnicu u Šibeniku. Nažalost, od zadobivenih ozljeda je umrla.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025