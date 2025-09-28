FOTO Kako? Pao s nadvožnjaka u Zagrebu, izvlačili čovjeka iz auta koji je ostao stajati u zraku

Zagrebački vatrogasci jutros su, nešto prije pet sati, imali intervenciju u kojoj su morali spašavati čovjeka iz automobila koji je pao s nadvožnjaka na Škorpikovoj.

Automobil je ostao okomito naslonjen na podvožnjak, stvarajući prizor kakav se rijetko viđa.

Vatrogasci su brzo intervenirali, stabilizirali vozilo i izvukli osobu koja se nalazila unutra. Nakon spašavanja predali su je hitnoj pomoći, a prema prvim informacijama zadobila je lakše ozljede.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb

No, u cijeloj sitaciji neobično je, navode, što su samo par sati ranije gledali video koji je snimljen u njihovoj postaji tijekom treninga s kolegama iz inozemstva na temu spašavanja u prometnim nesrećama.

"Ovakve neobične situacije još jednom pokazuju koliko su vježbe važne- ono što danas uvježbamo, sutra spašava živote", poručili su iz vatrogasne postaje.