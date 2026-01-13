FOTO Pala žbuka na ulicu u Zagrebu: 'Zgrada je u lošem stanju, a to je prometna ulica...'

Žbuka je pala na prometnu ulicu sa zgrade na adresi Tratinska 22, a zgrada je u vidno lošem stanju, potvrdio nam je Siniša Jembrih, zapovjednik JVP Grada Zagreba.

Foto: Čitatelj 24sata

Vatrogasci su intervenirali u 9.12 sati u utorak, a nakon izviđanja su utvrdili da je dio fasade koji pada potebno ukloniti. Kako nam kažu, najkritičniji je jedan metar kvadratni, a policija je tada zatvorila cestu za promet.

Foto: Čitatelj 24sata

Sa zgrade su uklonili oko dva metra kvadratna žbuke, a sa svime je upoznat predstavnik stanara. Vatrogasci su završili intervenciju.

Foto: Čitatelj 24sata

- Nisu vozili tramvaji pa sam krenuo pješice sa Badalićeve prema centru. Vatrogasci su bili brzi i uklonili dio loše žbuke pa je promet opet krenuo - priča nam čitatelj.

Ta ista zgrada, javljaju iz JVP-a Grada Zagreba, bila je kritična i 2011. godine, a evo kako je izgledala prije 15 godina.

Foto: JVP Grada Zagreba/Google maps