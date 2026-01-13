Obavijesti

KRŠ I LOM U DUBRAVI

VIDEO Autom naletio na Bajsove u Zagrebu: 'Sve ih je pokosio...'

Piše Iva Tomas,
Foto: Čitatelj 24sata

Vozač je, koliko sam vidio, bio van auta, a tu je bila i policija, priča nam čitatelj koji se našao na mjestu nesreće u zagrebačkoj Dubravi

Prometna nesreća s materijalnom štetom dogodila se oko 7.50 u utorak kod okretišta u Dubravi. Vozač je autom naletio na trafostanicu i postaju za bicikle, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Prometna nesreća u Zagrebu 00:26
Prometna nesreća u Zagrebu | Video: 24sata Video

U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen.

- Bio sam u prolazu, vidim da je dobro 'pokosio' bicikle. Vozač je, koliko sam vidio, bio van auta, a tu je bila i policija - priča nam čitatelj koji se našao na mjestu nesreće.

