Vozač je, koliko sam vidio, bio van auta, a tu je bila i policija, priča nam čitatelj koji se našao na mjestu nesreće u zagrebačkoj Dubravi
KRŠ I LOM U DUBRAVI
VIDEO Autom naletio na Bajsove u Zagrebu: 'Sve ih je pokosio...'
Prometna nesreća s materijalnom štetom dogodila se oko 7.50 u utorak kod okretišta u Dubravi. Vozač je autom naletio na trafostanicu i postaju za bicikle, potvrdila nam je zagrebačka policija.
U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen.
- Bio sam u prolazu, vidim da je dobro 'pokosio' bicikle. Vozač je, koliko sam vidio, bio van auta, a tu je bila i policija - priča nam čitatelj koji se našao na mjestu nesreće.
