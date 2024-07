FOTO Panika u Britaniji, kralja Charlesa i Camillu evakuirali zbog sumnjivog čovjeka s krova

Kralj Charles (75) i kraljica Camilla (77) posjetili su otok Jersey, a obilazak su iskoristili za razgovor s lokalcima u gradu St. Helieru. Ipak, posjet se brzo poprimio 'filmske' okove nakon što su zbog nepoznate osobe na krovu odvedeni na sigurno, javlja The Sun.

Dok su mirno razgovarali s zainteresiranim građanima, sigurnosne službe primijetile su sumnjivu osobu na jednom od krovova zgrade

.

15/07/2024. St Helier, United Kingdom. Pictured: Her Majesty the Queen is taken off the walkabout due to a security issu | Foto: Profimedia

- Oni moraju otići - čuo je jedan od očevidaca s tog susreta.

Policija je brzo privela sumnjivca, ali nakon detaljnije provjere, pustili su ga. Nije predstavljao prijetnju.

Their Majesties the King and Queen Visit the Channel Islands | Foto: Andrew Parsons

Ovaj incident se dogodio dva dana nakon pokušaja atentata na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Podsjetimo, na predizbornom skupu u Butleru u Pennsylvaniji u subotu napadač se popeo na povišeno mjesto s jurišnom puškom i ispalio nekoliko hitaca prema Trumpu, izazvavši paniku među okupljenim pristalicama.

Trump je pogođen metkom u uho i vidjelo se da je krvario. Vatrogasac koji je bio gledatelj na skupu poginuo je, a još dvoje je teško ozlijeđeno.

Dužnosnici FBI-a kasnije su rekli da je počinitelj, kojeg su ubili agenti Tajne službe, 20-godišnji Thomas Matthew Crooks iz Bethel Parka u Pennsylvaniji.