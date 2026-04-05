FOTO Papa Lav XIV. blagoslovio svijet s balkona Sv. Petra, tisuće vjernika ispunile Vatikan

U svojoj prvoj uskrsnoj poruci "Urbi et Orbi" (Gradu i svijetu), papa Lav XIV. uputio je s glavnog balkona Bazilike sv. Petra dramatičan apel za mir, pozivajući one koji vode ratove da polože oružje i izaberu dijalog. Pred desecima tisuća vjernika okupljenih na Trgu sv. Petra, koji je bio ukrašen tisućama cvjetnih aranžmana, prvi američki papa upozorio je da se svijet navikava na nasilje i postaje opasno ravnodušan prema patnji i smrti.
Njegova poruka odaslana je u trenutku dok sukob na Bliskom istoku eskalira, a rat u Ukrajini ne pokazuje znakove smirivanja, dajući njegovim riječima dodatnu težinu.
| Foto: Remo Casilli
Foto: Remo Casilli
| Foto: Remo Casilli
Središnji dio papina obraćanja bio je odlučan i izravan poziv na prekid sukoba. Lav XIV., rođen kao Robert Francis Prevost u Chicagu, nije se ustručavao zatražiti temeljnu promjenu pristupa u rješavanju globalnih napetosti.
| Foto: Remo Casilli
- Dopustimo da se naša srca preobraze njegovom neizmjernom ljubavlju prema nama! Tko ima oružje, neka ga položi! Tko ima moć pokrenuti ratove, neka izabere mir! Ne mir nametnut silom, već kroz dijalog! Ne sa željom da se dominira nad drugima, već da ih se susretne! - poručio je Papa.
| Foto: Remo Casilli
Upozorio je na opasnost od otupljivanja na svakodnevne vijesti o nasilju i stradanju.
| Foto: Remo Casilli
- Navikavamo se na nasilje, mirimo se s njim i postajemo ravnodušni. Ravnodušni na smrt tisuća ljudi. Ravnodušni na posljedice mržnje i podjela koje sukobi siju. Ne možemo i dalje biti ravnodušni! I ne možemo se pomiriti sa zlom - nastavio je.
| Foto: Matteo Minnella
Za razliku od svojih prethodnika, koji su u uskrsnim porukama redovito nabrajali svjetska krizna žarišta, Lav XIV. odlučio se za drugačiji pristup.
| Foto: Remo Casilli
Nije imenovao nijednu državu, već se usredotočio na univerzalne uzroke sukoba: želju za dominacijom, moći i ravnodušnost. Ipak, promatrači u Rimu njegov su apel protumačili kao jasnu poruku upućenu, između ostalih, čelnicima Sjedinjenih Država, Izraela i Rusije.
| Foto: Matteo Minnella
Njegove riječi dolaze u vrijeme pojačanih napetosti između SAD-a i Irana, a papa je nedavno prvi put izravno komentirao američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozivajući ga na deeskalaciju.
| Foto: Remo Casilli
Ovaj mirotvorni stav u oštrom je kontrastu s retorikom američkog ministra obrane Petea Hegsetha, koji je nedavno na molitvi u Pentagonu tražio od Boga da pomogne američkim snagama kako bi "svaki metak pronašao svoju metu" i zazivao "nadmoćno nasilje protiv onih koji ne zaslužuju milost".
| Foto: Remo Casilli
Papa je najavio i kako će sljedeće subote, 11. travnja, predvoditi posebno molitveno bdjenje za mir u Bazilici sv. Petra, pozvavši sve da mu se pridruže.
| Foto: Remo Casilli
Oslanjajući se na teologiju, Lav XIV. je objasnio da snaga Kristova uskrsnuća, koja pobjeđuje smrt, nije nasilna.
| Foto: Remo Casilli
Usporedio ju je sa snagom zrna pšenice koje klija iz zemlje ili ljudskog srca koje na uvredu odgovara oprostom.
| Foto: Remo Casilli
- To je istinska snaga koja donosi mir čovječanstvu jer potiče odnose poštovanja na svim razinama: među pojedincima, obiteljima, društvenim skupinama i narodima - rekao je Papa.
| Foto: Matteo Minnella
Citirajući svog prethodnika, papu Franju, upozorio je na rastuću "globalizaciju ravnodušnosti" te podsjetio na Franjine posljednje riječi s istog balkona: "Kakvu veliku žeđ za smrću, za ubijanjem, svjedočimo svakoga dana u mnogim sukobima koji bjesne u različitim dijelovima svijeta!".
| Foto: Matteo Minnella
Nakon blagoslova "Urbi et Orbi", nasmiješeni papa Lav XIV. provezao se papamobilom kroz okupljeno mnoštvo od oko 50.000 vjernika, zaustavljajući se kako bi blagoslovio bebe i djecu, dok su ga deseci tisuća pozdravljali povicima "Viva il papa!" i mahanjem zastavama iz cijeloga svijeta. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Remo Casilli
