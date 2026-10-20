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IMAO 1,89 PROMILA

FOTO Pijani vozač nije stao na znak STOP u Velikoj Gorici: Zabio se u auto 19-godišnjakinje

Piše 24sata,
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FOTO Pijani vozač nije stao na znak STOP u Velikoj Gorici: Zabio se u auto 19-godišnjakinje
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Foto: PU zagrebačka
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49-godišnjak nije stao na znak STOP, ušao je u raskrižje i sudario se s autom kojim je upravljala 19-godišnjakinja

Vozač Opela (49) u nedjelju 18. listopada oko 19.40 sati izazvao je sudar u Velikoj Gorici, izvijestila je zagrebačka policija. U Ulici kneza Branimira približavao se raskrižju s Ulicom kralja Dmitrija Zvonimira, ali nije stao na znak STOP ni propustio vozila s prednošću prolaska. Nastavio je ravno i sudario se sa Suzukijem zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljala 19-godišnjakinja.

Foto: PU zagrebačka

Policijski službenici alkotestirali su 49-godišnjaka i utvrdili da je imao 1,89 grama alkohola po kilogramu krvi. Policija ga je uhitila i uz optužni prijedlog dovela pred nadležni prekršajni sud. Predložila je da ga sud proglasi krivim, kazni s 1840 eura i zabrani mu upravljanje vozilima B kategorije na tri mjeseca, navodi policija.

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Sud je vozaču izrekao novčanu kaznu od 520 eura i kaznu zatvora od 50 dana, uz uvjetnu osudu na godinu dana. Zbog opasnosti da ponovi prekršaj odredio mu je i zadržavanje od pet dana, koje će uračunati u zatvorsku kaznu. Nakon toga policija ga je dovela u zatvor, prema izvješću objavljenom 20. listopada.

*uz korištenje AI-ja

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