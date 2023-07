FOTO Plaža ispod ceste na Šolti skriva pravu izložbu umjetnina

DO 19 GODINA

Najlošiji plasman u povijesti: Hrvatska zadnja na Euru

Hrvatske rukometašice neslavno su završile nastup na Europsko prvenstvu do 19 godina u Rumunjskoj. U utakmici za pretposljednje mjesto izgubile su od Sjeverne Makedonije 26-31 te su turnir završile na zadnjem mjestu. Na poluvremenu su Hrvatice gubile čak 10 razlike, pa su do kraja prepolovile razliku. To je najlošiji plasman Hrvatske u povijesti ovih natjecanja, koji ih gura u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Nažalost, protiv ozljeda koje su pogodile reprezentaciju prije turnira i tijekom, nije se moglo, ali da se moglo bolje, moglo se...