Obavijesti

Galerija

Komentari 4
DOČEKALA IH POKISLA BRIGITTE

FOTO Plenković i elegantna supruga kod Macrona na večeri, on nas 'bocnuo' zbog nogometa

Francuski predsjednik Emanuel Macrone i prva dama Brigitte primili su u ponedjeljak premijera Andreja Plenkovića i suprugu Anu na večeru u Elizijsku palaču. Ana Maslać Plenković zasjala je na crvenom tepihu u elegantnoj crnoj kombinaciji s nakitom.
Croatia's Prime Minister Andrej Plenkovic visits Paris
Francuski predsjednik Emmanuel Macron priredio je u ponedjeljak svečanu večeru za hrvatsko političko i gospodarsko izaslanstvo koje predvodi premijer Andrej Plenković. | Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
1/35
Francuski predsjednik Emmanuel Macron priredio je u ponedjeljak svečanu večeru za hrvatsko političko i gospodarsko izaslanstvo koje predvodi premijer Andrej Plenković. | Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025