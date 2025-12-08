FOTO Plenković i elegantna supruga kod Macrona na večeri, on nas 'bocnuo' zbog nogometa

Francuski predsjednik Emanuel Macrone i prva dama Brigitte primili su u ponedjeljak premijera Andreja Plenkovića i suprugu Anu na večeru u Elizijsku palaču. Ana Maslać Plenković zasjala je na crvenom tepihu u elegantnoj crnoj kombinaciji s nakitom.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron priredio je u ponedjeljak svečanu večeru za hrvatsko političko i gospodarsko izaslanstvo koje predvodi premijer Andrej Plenković.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Francuski predsjednik Emmanuel Macron priredio je u ponedjeljak svečanu večeru za hrvatsko političko i gospodarsko izaslanstvo koje predvodi premijer Andrej Plenković. |
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Francuski predsjednik Emmanuel Macron priredio je u ponedjeljak svečanu večeru za hrvatsko političko i gospodarsko izaslanstvo koje predvodi premijer Andrej Plenković.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Macron je u zdravici izrazio zadovoljstvo razvojem francusko-hrvatske suradnje, posebno u obrani, s trgovinskom razmjenom koja je od 2021. povećana za 40 posto.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Ranije je na konferenciji za novinare rekao da je pristupanje Hrvatske Europskoj uniji “uspješna priča”.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Francuski predsjednik je zahvalio na pronalasku posmrtnih ostataka Jean Michela Nicoliera, Francuza koji sudjelovao u obrani Vukovara 1991. godine. Plenković za Nicoliera rekao da je bio "mladić odan pravdi i slobodi koji je došao braniti Vukovar, prvi europski grad opkoljen i uništen bombama nakon 1945.”
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Francuski predsjednik je u govoru “bocnuo” Hrvatsku, kazavši da je ona omiljeni protivnik njegove zemlje u nogometu. “Svaki put kad igramo s Hrvatskom postanemo svjetski prvaci, kao što je bio slučaj 1998. i 2018.”.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Plenković je za hrvatske poslovne ljude koji su sudjelovali na hrvatsko-francuskom gospodarskom forum rekao da su "dokaz onoga što je Hrvatska danas - dinamična, inovativna europska zemlja”.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Na forumu su među ostalima sudjelovali Končar, Infobip, Rimac Technology, Ericsson Nikola Tesla, Span, ORQA, HS Produkt, HEP, Prvo plinarsko društvo, Luka Rijeka, Croatia Airlines, Adris Grupa, Fortenova, Podravka.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS