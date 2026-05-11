FOTO Plenković se sastao s koptskim papom: 'Potvrđeni su dobri odnosi Hrvatske i Egipta'

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Predsjednik Vlade Andrej Plenkovi? primio je papu Tawadrosa II | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Tawadros II. stigao je u Hrvatsku u subotu na četverodnevni posjet. U nedjelju je služio misu na Šalati..

"Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je Tawadrosa II., patrijarha Aleksandrije i poglavara Koptske pravoslavne Crkve, koji boravi u Hrvatskoj u sklopu međunarodnog pastoralnog putovanja. Tijekom susreta potvrđeni su dobri i prijateljski odnosi Hrvatske i Egipta te zajednička predanost međureligijskom dijalogu, ekumenizmu i promicanju vjerskih sloboda. Istaknuto je kako Hrvatsku i Egipat, kao mediteranske zemlje, povezuju povijesne veze te zajednički interes za stabilnost i sigurnost Mediterana, kao i za mir, dijalog i suradnju u širem međunarodnom okruženju", stoji u priopćenju Vlade.

"Premijer Plenković istaknuo je potporu hrvatske Vlade međureligijskom dijalogu te njegovoj ulozi u jačanju mira, međusobnog povjerenja i društvene stabilnosti. U tom su kontekstu razgovarali i o položaju i djelovanju koptske zajednice u Hrvatskoj, koja daje doprinos vjerskoj i društvenoj raznolikosti hrvatskog društva, kao i o mogućnostima njezina daljnjeg institucionalnog razvoja", stoji u nastavku priopćenja...

Tawadros II. stigao je u Hrvatsku u subotu na četverodnevni posjet. U nedjelju je služio misu na Šalati, objavila je IKA.

U Hrvatskoj oko 500 koptskih kršćana

Koptska staroistočna pravoslavna Crkva, koja u Hrvatskoj pastoralno brine za rastuću zajednicu Kopta iz Egipta, prvi je put služila liturgiju za svoje vjernike u studenom 2021. godine u Jastrebarskom.

Odnedavno to čini i u Zagrebu, u crkvi sv. Antuna Padovanskog na Šalati.

Podrijetlo Koptske crkve u drevnoj Aleksandriji

Koptska pravoslavna Crkva je staroistočna kršćanska Crkva koja potječe od drevne kršćanske Aleksandrije još iz apostolskih vremena, a koja se razvila u Egiptu i u kojoj je nastalo prvotno kršćansko monaštvo i pustinjaštvo. Njezin je osnivač sveti Marko evanđelist, a osnovao ju je negdje između 42. i 62. godine. 

Kopti su kršćani Egipta. Naziv 'Kopt' dolazi od arapskoga 'gibt' ili 'kibt', što je izvedenica grčke riječi 'Aigiptos', a znači jednostavno Egipćanin. Osvojivši Egipat u 7. st., Arapi su tako nazvali autohtono hamitsko stanovništvo koje su pokorili i nakon čega provode snažan proces arabizacije i islamizaciju.

Ime je ostalo vezano prvenstveno uz one koji su ostali kršćani i zadržali staroegipatski jezik i kulturu. U kršćanstvu, naziv 'koptski' označava i poseban obred (kao rimski, bizantski...) i jednu posebnu Crkvu na istoku.

Raskol u Kalcedonu 451. godine

Prije Velikog raskola 1054. godine, Kopti su odvojeni od ostatka Crkve za vrijeme Sabora u Kalcedonu 451. Njihova Crkva odvojila se od sveopće Crkve Rima i Carigrada poslije Kalcedonskog koncila zbog nesuglasica oko dogme Kristova bogočovještva. Uz Koptsku, u drevne crkve spadaju Armenska, Sirijsko-jakobitska i Etiopska Crkva.

Te Crkve danas se nazivaju "staroistočne", "orijentalne" ili "predkalcedonske" Crkve. Patrijarh Koptske Crkve nosi naziv "patrijarh i papa aleksandrijski".

Klasični koptski jezik - bohairski - još se dijelom koristi u bogoslužju, premda danas prevladava arapski, a dijelom je zadržan i grčki (zazivi npr. 'Kyrie, eleison').  Danas riječ 'Kopti' označava  i etničku i religijsku pripadnost.

Mete progona od davnina

Kroz povijest, pripadnici Koptske crkve bili su konstantno proganjani. U vrijeme vladavine Rimljana su, kao i Židovi, pretrpjeli velike progone zbog svoje čvrste vjere  kao i činjenice da su odbijali klanjati se carevima. 

Godine 641. godine počela su arapska osvajanja, a Rimljani su svrgnuti s vlasti u Egiptu. Ono što se na početku činilo kao olakšanje za Koptsku crkvu, kasnije je postao još krvaviji progon, ropstvo i mučeništvo. 

Društvena snaga i kontrola Arapa nad svim aspektima življenja za Kopte su značili ponovno promjenu jezika i kulture ali i sukob sa  islamom koji je u to vrijeme bio nova religija. Tijekom stoljeća, kršćanstvo je u Egiptu izgubilo uporište i većina je prešla na islam.
U današnje vrijeme, Kopti su česta meta džihadističkih terorističkih skupina. 

Papa Franjo je tijekom susreta s patrijarhom Tawadrosom u Rimu 2023. godine priznao kao mučenike 21 koptskog pravoslavnog kršćanina kojima su džihadisti Islamske države na libijskoj obali 2015. godine odrubili glave.

Danas Kopta ima između 15 i 20 milijuna, a Crkva ima oko 140 metropolija i biskupija. U samom Egiptu Kopti čine oko 10 posto stanovništva. Koptska je Crkva otvorena i aktivna u ekumenskom dijalogu i suradnji sa svim kršćanskim Crkvama.
 

