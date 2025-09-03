Obavijesti

News

Komentari 0
PRONAĐI ME

FOTO Pogledajte gdje su Vučića stavili za fotkanje u Pekingu: 'Opet izopćen. Kao da šugu ima'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Pogledajte gdje su Vučića stavili za fotkanje u Pekingu: 'Opet izopćen. Kao da šugu ima'
Foto: X/screenshot

Protokol mu ni ovaj put nije bio naklonjen pa je 'završio' još gore nego u Moskvi. Društvenim mrežama proširila se fotografija gdje se srpski predsjednik nalazi na kraju kolone, doslovno

Xi Jinping je ovih dana u kineskoj metropoli okupio vrh država koje u najmanju ruku ne gaje dobre odnose sa SAD-om i sve revnije i hrabrije izazivaju američku dominaciju.

WW2 anniversary reception at the Great Hall of the People in Beijing Military parade to mark the 80th anniversary of the end of World War Two, in Beijing
5
Foto: Reuters

Isto kao i u Moskvi, na velikom mimohodu u Pekingu, ali ovog puta povodom 80. obljetnice pobjede nad Japanom, našao se i srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Protokol mu ni ovaj put nije bio naklonjen pa je 'završio' još gore nego u Moskvi. Društvenim mrežama proširila se fotografija gdje se srpski predsjednik nalazi na kraju kolone, doslovno.

PUTIN I KIM JONG UN FOTO Di si, Kime Jonže, kućo stara: Pogledajte srdačan susret Putina i sjevernokorejskog vođe
FOTO Di si, Kime Jonže, kućo stara: Pogledajte srdačan susret Putina i sjevernokorejskog vođe

Kasnije se našao u prvom redu, ali daleko od političke kreme koja je pohodila Peking. 

 - A u RTS-u stavili ciglu na "zoom" i cepaju samo krupne kadrove. Ne branim Vučića, ali vazda je bilo da najviši idu u poslednji red. Iz ove perspektive može se shvatiti da je na vrhu piramide - neki su od komentara. Bilo je i onih kojima nije bilo do ismijavanja protokolarnog postrojavanja, nego su izrazili zebnju i zabrinutost društvom uz koje se Srbija svrstava.

 - Jako mi je teško da prihvatim ovo trenutno stanje gde je moja zemlja u društvu istočnih, što diktatorskih što komunističkih džava, a ne Evrope - napisao je revoltirani Srbin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!
STIGLA I KRIM POLICIJA

STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!

Nekoliko službenih vozila krim-policije, temeljene policije i forenzike, cijeloga je dana bilo u ulici. Pretresao se svaki kutak kuće u kojoj su živjeli supružnici; razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta
FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo
PRONAŠLI TIJELO NESTALE ŽENE

FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo

Nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena 'nestala' unutar svoja četiri zida. Kako neslužbeno doznajemo, ostaci njeziog tijela pronašli su u septičkoj jami
Oko Putina ljudi s neprobojnim koferima. Jedan je za njegov izmet. Drugi za 'kraj svijeta'
PARADA U PEKINGU

Oko Putina ljudi s neprobojnim koferima. Jedan je za njegov izmet. Drugi za 'kraj svijeta'

Ruski predsjednik Vladimir Putin na put ne kreće bez posebnih aktovki, a tako je bilo i sada kad je dolazio u Kinu. Agenti koji putuju s njim pojavili su se s aktovkama koje se mogu koristiti kao štit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025