FOTO Pogledajte gdje su Vučića stavili za fotkanje u Pekingu: 'Opet izopćen. Kao da šugu ima'

Xi Jinping je ovih dana u kineskoj metropoli okupio vrh država koje u najmanju ruku ne gaje dobre odnose sa SAD-om i sve revnije i hrabrije izazivaju američku dominaciju.

Isto kao i u Moskvi, na velikom mimohodu u Pekingu, ali ovog puta povodom 80. obljetnice pobjede nad Japanom, našao se i srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Protokol mu ni ovaj put nije bio naklonjen pa je 'završio' još gore nego u Moskvi. Društvenim mrežama proširila se fotografija gdje se srpski predsjednik nalazi na kraju kolone, doslovno.

Kasnije se našao u prvom redu, ali daleko od političke kreme koja je pohodila Peking.

- A u RTS-u stavili ciglu na "zoom" i cepaju samo krupne kadrove. Ne branim Vučića, ali vazda je bilo da najviši idu u poslednji red. Iz ove perspektive može se shvatiti da je na vrhu piramide - neki su od komentara. Bilo je i onih kojima nije bilo do ismijavanja protokolarnog postrojavanja, nego su izrazili zebnju i zabrinutost društvom uz koje se Srbija svrstava.

- Jako mi je teško da prihvatim ovo trenutno stanje gde je moja zemlja u društvu istočnih, što diktatorskih što komunističkih džava, a ne Evrope - napisao je revoltirani Srbin.