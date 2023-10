Gradska vlast nastavlja s umetanjem podzemnih spremnika za otpad, a novi su stigli na Strossmayerov trg. Spremnici će biti postavljeni na potezu od Boškovićeve do Hatzove ulice, a radovi na njihovom postavljanju će trajati do 11. listopada. Za vrijeme radova koji će dnevno trajati od 8 do 17 sati, taj dio grada će biti zatvoren za promet. Zaobilazni pravac je: Boškovićeva – Strossmayerov trg (sjeverna strana) – A. Hebranga – Preradovićeva – Baruna Trenka – Trg kralja Tomislava.

