STRAVIČNE SCENE FOTO Predsjednik Izraela stigao na mjesto užasnog udara: Devet mrtvih u napadu u nedjelju....

Najmanje devet ljudi ubijeno je u strašnom iranskom udaru na Beit Shemesh u Izraelu u nedjelju. U napadu je ozlijeđeno više od 40 ljudi, razorena je više građevina. U ponedjeljak su se pojavile snimke iz zraka koje prikazuju razmjere uništenja. "Vidjeli smo uništene domove, strašnu buktinju, uništena vozila... Bio je to pravi kaos", kazao je jedan od svjedoka za BBC. Izrael je optužio Iran da je namjerno ciljao civile. Izraelski predsjednik Isaac Herzog u ponedjeljak je posjetio mjesto udara.