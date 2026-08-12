AKCIJA SPAŠAVANJA
FOTO Više od 200 mrtvih u razornom potresu u Kolumbiji, spasioci još traže preživjele
Broj poginulih u snažnom potresu koji je pogodio Kolumbiju porastao je na najmanje 224, prema podacima CNN-a. Kolumbijski geološki zavod zabilježio je više od 70 naknadnih potresa nakon razornog potresa magnitude 7,4. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima i pokušavaju doći do ljudi koji su ostali zarobljeni pod ruševinama u najteže pogođenim područjima. U tijeku je velika akcija spašavanja.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu