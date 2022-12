FOTO Priveli vojnika koji je pretukao Djeda Mraza: Ispitali ga u državnom odvjetništvu

Uhićen je vojnik koji je u Slavonskom Brodu na Badnjak brutalno pretukao čovjeka prerušenog u Djeda Mraza. Priveli su ga u državno odvjetništvo gdje je ispitan.

Uz vojnika uhićeno je još četvero ljudi, a oni su svi pušteni uz prekršajnu prijavu. Mladić je bio kod općinskog državnog odvjetnika na saslušanju i vraćen je u pritvor, a čeka se odluka hoće li ga pustiti na slobodu ili ne.

Ministarstvo obrane potvrdilo je da je njihov djelatnik bio jedan od sudionika tučnjave u Slavonskom Brodu u kojoj je pretučen mladić.

- Ne mogu spavati kao roditelj, ja plačem, žena plače - ispričao je za HRT Zlatko Ereiz, otac mladića koji je brutalno pretučen na Badnjak u Slavonskom Brodu. Kaže kako snimku premlaćivanja svog sina više ne može gledati.

Pretučeni Kristijan pak kaže da mu je žao za sve što se dogodilo i da ne bi htio da se ovako nešto ponovi te kako se ne osjeća najbolje.

Liječnici su mu napravili dijagnostički pregled i pustili ga kući. Ima puknuće lijevog bunjića.

Dok policija istražuje cijeli slučaj u kojem je nekoliko ljudi uhićeno, mladićev otac Zlatko pak za HTV priča kako su krivi kondomi i bomboni koje je mladić dijelio odjeven u Djeda Mraza.

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Sukob u Slavonskom Brodu

- Iz kurtoazije djevojkama davao bombone, dečkima kondome, radi šale - ističe Zlatko Ereiz.

- Nije bitno to sve što sam radio, to je palo u vodu, neće se više desiti i to je to - dodaje Kristijan.

A kao što smo ranije navodili policija za nanošenje teške ozljede sumnjiči 24-godišnjaka, koji je, i ranije stegovno odgovarao. Policija je jučer objavila da su uhićene i osobe u dobi od 20, 23, 20 i 22 godine.

