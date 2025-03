FOTO Pronašli albino bjelicu u Gračanima: 'Mačka je šapom udarala zmiju, vide se rane'

Albino bjelica iznenadila je našeg čitatelja danas u zagrebačkim Gračanima. S kolegom se vozio u kamionom kad su vidjeli mačku da nešto udara šapom, kako su se približavali tako su shvatili da nešto bijelo gmiže po podu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Nismo bili sigurni da je zmija pošto je bijele boje. Izašli smo van iz kamiona da bolje vidimo i vidjeli smo da je u pitanju bijela zmija. To je naseljeno mjesto i to je vjerojatno nečija mačka koja je napadala mačku. Kako smo mi izašli mačka je pobjegla. Čak se i na fotki vide rane na zmiji, vjerujemo da je od mačke - ispričao nam je čitatelj te dodao kako je njihova procjena da je duga oko 80 do 100 centimetara.

Dumovec je na Facebook stranici izvijestio da se radi o albino bjelici te su objasnili kako je rijetka, no nije i jedinstven slučaj. Zagrebački Zoološki vrt zaprimi nekoliko dojava za albino bjelice tijekom godine.

- Ako naiđete na albino bjelicu, molimo vas da je pustite na miru. Albino životinje uočljivije od svojih rođaka normalne boje što znači da lakše postaju plijen. Kad im je već priroda zakomplicirala život, nemojmo i mi! - zamolili su iz Dumovca.