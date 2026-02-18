FOTO Prvi put u Hrvatskoj robotski izvadili maternicu: 'Drugi dan sam već hodala'

Ivana Čulić iz Čepina pokraj Osijeka postala je prva pacijentica kojoj je maternica uklonjena robotski, a već je drugi dan hodala bez bolova. Operacija je izvedena u Internacionalnom Medicinskom Centru (IMC) Priora u Čepinu gdje su proteklog tjedna obavljene prve ginekološke operacije uz pomoć robota Da Vinci, ukupno četiri, uključujući i histerektomiju, uklanjanje maternice. Kirurške procedure izveo je ginekolog dr. Dimitrije Milojković, subspecijalist ginekološke onkologije, pod mentorstvom dr. Balázsa Lintnera, ginekološkog onkologa sa Semmelweis sveučilišta u Budimpešti, koji iza sebe ima više od 300 uspješnih robotskih operacija, uglavnom na onkološkim pacijentima.

