FOTO Raža Sandi ima kraljevski tretman u pulskom akvariju: 'Pazimo da se ne udeblja puno'

Raža Sandi u bazenu Aquariuma Pula ima kraljevski tretman, pa je svakodnevno maze, paze, i časte biranom hranom poput kozica, lignji, sipa i srdelica. A kako i ne bi, s obzirom na to da je Sandi prva zvjezdopjega raža (Raja asterias) koja se ikad izvalila u pulskom Aquariumu. Izraz izvalila, tumači nam ravnateljica Aquariuma Pula, dr. Milena Mičić, koristi se jer se zvjezdopjege raže razmnožavaju jajima, odnosno jajnim čahurama.

- Imamo ukupno pet vrsta raža, a četiri zvjezdopjege smo dobili svojedobno od ribara da ih probamo spasiti. Jedna od njih je opstala i izlegla pet jaja, iako ih inače mogu izleći i do stotinu. Od ovih pet jajnih čahura isprva su opstale samo dvije, i na kraju jedna iz koje se izvaljala naša Sandi. Prvih nekoliko mjeseci je bila u karanteni, a sad je u većem bazenu s drugim ražama - priča nam dr. Mičić.

Sandi je ime dobila od Nikoline Premate, biologinje koja radi u akvariju, i ova predivna životinja, koja je u trenutku dolaska na svijet bila duga 10 centimetara i široka šest, sad je stara godinu i dva mjeseca te ponosno pliva sa svojih 35 centimetara dužine i 25 širine. Kad odraste i postane spolno zrela, u svojoj trećoj godini, doseći će i 60 centimetara dužine. Dr. Mičić kaže da na Sandi i njezinu ekipu u bazenu svakodnevno budno motre i pažljivo proučavaju jesu li i koliko jele, a pritom paze da se Sandi ne ugoji previše. Jer raže mogu, doznajemo od ravnateljice akvarija, imati problema s masnom jetrom, baš kao i ljudi, što je za njih pogubno.

- Njezina vrsta se inače smatra endemskom za Sredozemno more, ali može se pronaći i oko Gibraltara. Nije česta, zapravo, prilično je rijetka. Obično smo je do sada nalazili u južnom Jadranu, no sad je ima posvuda. U sjeverni Jadran obično bježe vrste koje ne vole topla mora, i tu spadaju i raže - govori nam dr. Mičić dodajući kako raže poput Sandi žive na 30 do 40 metara dubine.

Njihov embrionalni razvoj, nakon što ženka položi jaja u dio mora gdje je dobra cirkulacija zraka i gdje jaja neće istrunuti, traje do šest mjeseci. Mladunci se izvaljuju ljeti i potom preživljavaju zimu u plitkome moru, a onda dalje nastavljaju s rastom i razvojem. Ženke su veće od mužjaka te dosegnu do 61 centimetar dužine, dok muški stanu na maksimalna 54 centimetra. Sandi će, kaže dr. Mičić, još neko vrijeme biti u pulskom Aquariumu jer je jedina od svoje vrste. Kad dođu nove zvjezdopjege raže, što bi moglo biti unutar godinu dana, ekipa iz akvarija pustit će je u morska prostranstva.