Uragan Ida, koji je u nedjelju stigao do obale Louisiane kao uragan kategorije 4, uz vjetrove od oko 240 kilometara na sat, prolome oblaka i visoke valove, koji su potopili velik dio obale, u međuvremenu je oslabio na kategoriju 1. Srušene su kuće, gradovi su poplavljeni, milijuni građana ostali su bez struje.

Snažni vjetrovi čupali su stabla i dalekodovode zbog čega je preko milijun ljudi ostalo bez struje. Cijelo područje New Orleansa u nedjelju nešto nakon 19 sati zbog uragana je ostalo bez električne energije. Kako je priopćila tvrtka Entergy, došlo je do "katastrofalnoga" oštećenja u sustavu opskrbe eletkričnom energijom, više od 3 tisuće kilometara dalekovoda je uništeno. Danima, možda i tjednima, ljudi u Louisiani neće imati električne energije, piše CNN.

Prema trenutačno dostupnim podacima, ured šerifa u Ascension Parishu u nedjelju navečer je izvijestio o jednoj žrtvi oluje, a poginula je nakon što je na nju palo drvo u blizini njegovog doma u Baton Rougeu, prijestolnici Louisiane.

Državni i lokalni dužnosnici istaknuli su da će ta brojka vjerojatno rasti jer potraga i zbrajanje štete još uvijek traje.

- Još uvijek tražimo i spašavamo živote - rekao je guverner John Bel Edwards.

Oko 5.000 pripadnika Nacionalne garde angažirano je za pomoć u spašavanju, a preko 25.000 radnika iz cijele zemlje mobilizirali su se za obnovu električne energije u državi.

Američka obalna straža snimila je video zapis s leta koji prikazuje razorne posljedice koje je uragan Ida ostavio za sobom u Louisiani.

Vlasti su upozoravale kako bi novoizgrađeni nasipi oko New Orleansa trebali izdržati pritisak vode, no da bi na nekim područjima oni mogli ipak biti preniski. No, nijedan nasip nije popustio, potvrdio je guverner, nazvavši to dobrim vijestima. Rekao je kako su federalni sustavi nasipa i sustavi za smanjenje rizika od uragana veličanstveno izvedeni.

Američki predsjednik Joe Biden proglasio je katastrofu u toj saveznoj državi, naredivši federalnu pomoć za više od dvadeset pogođenih okruga. Posljedice oluje bit će poznate tek s dolaskom dana.

Zatražio je od Pentagona i Ministarstva unutarnje sigurnosti da dostave sve relevantne satelitske snimke uraganu Ida državama koje su pogođene.