Uragan Ida, koji je u nedjelju stigao do obale Louisiane kao uragan kategorije 4, oslabio je na kategoriju 1, po Saffir-Simpsonovoj ljestvici, priopćio je Nacionalni centar za uragane (NHC).

Ida se sada nalazi oko 30 kilometara jugoistočno od Baton Rougea, uz vjetrove od 155 kilometara na sat, objavila je NHC.

Ida je samo za tri dana, otkako se pojavila u Karipskom moru kao tropska oluja, ojačala do uragana kategorije 4, uz vjetrove od 240 kilometara na sat, izvijestio je NHC. Za nekoliko sati uragan je stigao do New Orleansa kao oluja kategorije 3, uz nešto slabije vjetrove, ali uz plimne valove više od predviđenih 1,83 metra na nekim dijelovima obale.

Cijelo područje New Orleansa u nedjelju nešto nakon 19 sati zbog uragana je ostalo bez električne energije. Kako je priopćila tvrtka Entergy, došlo je do "katastrofalnoga" oštećenja u sustavu opskrbe eletkričnom energijom, a prema podacima s internetske stranice tvrtke, bez struje je ostalo više od 673 tisuće potrošača na području New Orleansa. Jedan čovjek je poginuo.

Šesnaest godina nakon što je uragan Katrina pogodio to područje na jugu SAD-a, uragan Ida stigao je do obale u podne u blizini mjesta Port Fourchon u Louisiani.

Stanovnicima najugroženijih obalnih područja nekoliko dana prije uragana naređeno je da se evakuiraju. Zbog približavanja oluje privremeno je ukinuta i hitna medicinska služba u New Orleansu i drugim mjestima diljem države koju je već pogodio četvrti val pandemije covid-19. Za pacijente hospitalizirane zbog covida, kojih je prema procjenama 2450, evakuacija nije bila moguća.

"Ovo je jedna od najjačih oluja koja je pogodila ovo područje", rekao je na konferenciji za novinare guverner Louisiane John Bel Edwards.

Stotine kilometara novih nasipa izgrađeno je oko New Orleansa nakon poplava uzrokovanih Katrinom, u kojoj je život izgubilo više od 1800 ljudi.

Biden proglasio katastrofu

Američki predsjednik Joe Biden proglasio je katastrofu u Louisiani te naredio da se područjima pogođenim uraganom Ida pruži savezna pomoć, priopćila je Bijela kuća.

"Pomoć može uključivati sredstva za privremeni smještaj i obnovu domova, zajmove s niskim kamatama za pokrivanje gubitka neosigurane imovine te druge programe pomoći kako bi se pojedinci i vlasnici poduzeća oporavili od katastrofe", stoji u priopćenju.

