FOTO Rekonstrukcija brutalnog napada u Garifulu. Dok nasilnik mlati, čuva ga 'garda' u crnom

Brutalan i krvav napad na vlasnika hvarskog restorana Garifula Ivana Gospodnetića i kuhara Dinka Petričevića, poznatijeg kao ribar Mijo, natjerao je stotine bijesnih prosvjednika da se okupe pred Carpe Diemom, susjednog restorana čiji je vlasnik Josip Ćurković Ćos, poznati ugostitelj iz Zagreba. Prema riječima Gospodnetića, na njega i kuhara nasrnuli su upravo Ćurković i zaštitari tog kluba.

- Skoro su nas ubili, napali su nas metalnim predmetima, mene i kuhara. Ja ću vam kazat‘ imenom i prezimenom tko nas je napao jer je restoran bio pun gostiju kada su upali. To je bio Josip Ćurković zvani Ćos, vlasnik Carpe Diema i njegovi zaštitari - rekao je Gospodnetić u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

Prema snimkama dviju nadzornih kamera, Slobodna Dalmacija napravila je rekonstrukciju divljačkog napada. Naime, više muškaraca udaraju rukama i nogama žrtve te sprječavaju druge da pomognu Gospodnetiću i Petričeviću. Sve se događa pred očima gostiju, a restoran je bio pun, kako se vidi na početku snimke.

Visoki muškarac u bijeloj košulji s crnim remenom preko jednog ramena penje se uz stepenice i dolazi na terasu restorana. Istovremeno, s muškarcem u bijeloj majici, za kojeg se vjeruje da je Gospodnetić, s desne strane za šankom razgovara visoki korpulentni muškarac u crnoj majici. Još nekoliko njih u crnom su u neposrednoj blizini, a muškarac u bijeloj košulji prilazi Gospodnetiću, zamahuje rukom i udara ga. On pada na pod, okužuju ga i guraju. U jednom trenutku jedan muškarac u crnom ga udara nogom dok leži.

Nastavlja se guranje i mlaćenje, a snimka se prebacuje na drugu kameru koja pokriva kuhinju u prostoru iza šanka. Nastavlja se napad, a na vrata dolazi stariji čovjek u bijeloj majici, za kojeg se vjeruje da je kuhar Mijo, i pokušava ući kroz gužvu.

Istovremeno mladić u tamno zelenoj majici preskače šank i pokušava spriječiti muškarca u bijeloj košulji koji grabi neki predmet i nasrće na Gospodnetića. Mladića u zelenom sprječava muškarac u crnoj majici s natpisom Security. Zapriječio mu se tijelom, unio u lice i nije dao da pomogne Gospodnetiću.

Kuhar Mijo uporno se gura kako bi ušao u kuhinju kada muškarac u bijeloj košulji grabi kriglu sa šanka, zamahuje i udara Miju po glavi. Muškarcima u crnoj je glavni zadatak, kako je očito, da štite muškarca u bijelom i da osiguraju da ga nitko ne ometa u njegovom nasrtanju.

Policija je izvijestila da su uhitili jednog čovjeka, a lakše je ozlijeđeno još troje ljudi. Vlasnik Garifula, odnosno 'G Spota' na čijoj se terasi sve odvilo, završio je na hitnoj gdje su ga šivali, a ima tri punta na tjemenu. Puno gore prošao je Mijo koji na glavi ima 16 punata, ozlijede oka, nosa. Obojica su dali svoj iskaz policiji. Mijo je u nedjelju u jutarnjim satima ponovno završio na hitnoj jer mu je pozlilo.

Hvar: Ribar Mijo iz Garifula prava je Tik Tok senzacija | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon što se pjesmom podržali Gariful, bijesni Hvarani zviždali su, negodovali i skandirali 'Odlazi! Odlazi! Odlazi!' pred Carpe Diemom. Blokirali su ulaz u kafić, pozdravljali svakog gosta koji bi napustio taj objekt i zviždali svakome tko bi u Carpe Diem ulazio. Bijesni su, kažu građani, jer se tamošnji vlasnik, ali ni vodstvo Carpe Diema nisu ispričali za počinjeno nasilje, piše Dalmacija Danas. "For je nami mila majka. For je nasa Jamajka, For je nami mila majka, Jamajka", pjevali su pjesmu Gego & Picigin Banda iz sveg glasa. U trenutku kada se Gospodnetić pojavio na terasi, prosvjednici su zapalili i baklje.

