Mariusz Milka, instruktor ronjenja, edukator i prije svega zaljubljenik u podvodnu arheologiju sredinom svibnja prošle godine u blizini otočića Krava kraj Visa pronašao je pravo antičko blago - dvije tisuće godina star, gotovo neokrhnut, vrč, a o svemu se pohvalio na svom blogu gdje piše o svojim ronilačkim avanturama i brojnim drugim arheološkim nalazima.

- Dok sam plivao, primijetio sam nešto u pijesku između amfora. Izgledao je kao dio malenog keramičkog lonca. Bio sam uvjeren da je to samo mali komad, no kada sam ga nježno očistio od pijeska pokazalo se da je to netaknuti prastari vrč. Nalaz smo fotografirali i poslali Ministarstvo kulture i medija RH, a zatim sam zamaskirao nalaz kako ga nitko ne bi izvadio prije dolaska stručnjaka – napisao je Mariusz, prenosi Morski.hr.

Tog je dana na ronjenje vodio grupu Ronilačkog centra Nautica Vis. Milka redovito roni na Kravi, a kaže, poznaje to mjesto prilično dobro. Dvadesetak minuta ronjenja u skupini, kaže, premalo je za podrobnije istraživanje antičke olupine.

Otočić Krava popularna je lokacija za ronjenje, a prije nekoliko tisuća godina upravo je na tom mjestu, koje se danas vodi kao mjesto jednog od najstarijih poznatih brodoloma iz tog razdoblja na Jadranu, potonuo drevni grčki brod. Na dubini od 35-37 metara još uvijek se mogu pronaći razbijene amfore. Tog je svibnja Mariusz imao sreće s pronalaskom malog blaga među razbijenim amforama.

Iako je svoje otkriće Mariusz odmah poslao Ministarstvu kulture i medija, odgovor je od njih dobio nakon mjesec dana. Srećom, antički vrč Mariusz je dobro 'sakrio' te su ga uspjeli pronaći na istom mjestu.