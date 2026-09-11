FOTO Sjećanje na 9/11: Po prvi puta je zvono za minutu šutnje zvonilo sedam puta. Evo i zašto
Dvadeset i pet godina nakon terorističkih napada koji su potresli Ameriku, komemoracije diljem SAD-a obilježene su novim simbolom. Po prvi put, uz šest tradicionalnih minuta šutnje, uvedena je i sedma, posvećena tisućama onih koji su preminuli od bolesti uzrokovanih otrovnom prašinom na Ground Zerou.
Nova, trajna počast odaje priznanje vatrogascima, policajcima i volonterima koji su mjesecima radili na ruševinama. Prema podacima zdravstvenog programa World Trade Center, više od 9000 ljudi umrlo je od karcinoma i drugih oboljenja povezanih s napadima, što je tri puta više od broja stradalih 11. rujna 2001. Sedma minuta šutnje održana je na kraju čitanja imena gotovo 3000 žrtava na ceremoniji u New Yorku. | Foto: Reuters