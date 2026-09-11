FOTO Sjećanje na 9/11: Po prvi puta je zvono za minutu šutnje zvonilo sedam puta. Evo i zašto

Glavna ceremonija u New Yorku okupila je sve živuće bivše američke predsjednike. Predsjednik Donald Trump sudjelovao je na komemoraciji u Pentagonu, dok je u Shanksvilleu odana počast putnicima Leta 93. Guverner Josh Shapiro pozvao je na "aktivno sjećanje" kako bi se mlađe generacije, koje se ne sjećaju napada, educirale o tragediji i herojstvu tog dana. | Foto: Brendan McDermid