FOTO Smrznuti Knin: Pucaju stabla i grane, putnici satima zaglavljeni u vlaku...
KNIN U gradu je u utorak popodne započeo ledeni kaos. Padala je ledena kiša, pucale su grane, ali i stabla, a neki građani nisu mogli otvoriti ni vrata. Redakciji se javila i putnica koja je zbog srušenih stabala na pruzi od sinoć zaglavljena u vlaku na kninskom području.
Dio Hrvatske borio se sa snijegom, u Kninu je jučer padala ledena kiša. Od čitatelja doznajemo kako se od 15 sati u utorak sve krenulo smrzavati, neki čak nisu mogli otvoriti ni vrata. | Foto: čitatelji 24sata