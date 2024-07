OPREZ, VRUĆE FOTO Spas od paklenog vala mnogi su potražili u rijekama i morima: Plaže krcate turistima

Hrvatska se i dalje kuha pod toplinskim valom, temperature su u ponekim gradovima penju i do 40 stupnjeva Celzijevih, ni more ne pruža neku utjehu, temperatura mora u Hrvatskoj ide i do 30. Neki su zato uskočili u rijeke...