Florida je na Silvestrovo bila po 13. puta domaćin svjetskim kiparima koji su radili skulpture od pijeska. Zbog velikog zanimanja posjetitelja izložba je produžena za dva tjedna nakon predviđenog termina.

Davne 1985. godine na Treasure Island izrađen je najveći pješčani dvorac na svijetu. Tadašnji guverner Floride John Ellis "Jeb" Bush proglasio je Treasure Island glavnim gradom pješčanih skulptura Floride 2001. godine.

'Ovo je fascinantno'

Umjetnici, pješčani kipari, iz cijelog svijeta dolaze na Treasure Island kako bi stvorili remek - djela od pijeska u kojima su svi uživali.

– Ovo je fascinantno za vidjeti. Koliko je to sitnih detalja koje je trebalo uraditi. Viđeno oduševljava i svaka čast na trudu umjetnicima koji su ovo napravili – rekao je Želimir Mrgan iz Slavonskog Broda koji s obitelji živi na Floridi.

Inače ovogodišnja zimska izložba skulptura od pijeska posvećena je uginuloj ženki delfina u tamošnjem akvariju koju su nazvali Winter Dolphin.

Winter je pronađena kada je imala dva mjeseca upletena u mrežu klopke za rakove, što je prekinulo cirkulaciju do njezinih repnih mišića. To je na kraju dovelo do propadanja i gubitka repa.

Dok većina dupina u ovoj situaciji ne bi preživjela, Winter se prilagodila svom novom fizičkom obliku i potpuno se oporavila!

Živjela je 16 godina. Nažalost u studenom ove godine je preminula.