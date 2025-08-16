NASTAVAK PROTESTA
FOTO Srbi opet na ulicama: Prosvjeduju protiv policijske brutalnosti, sve puno policije...
Nastavljaju se veliki građanski prosvjedi po Srbiji. Deseci tisuća građana svakodnevno izlaze na ulice širom Srbije, dolazi do sukoba s policijom koja ih nemilo mlati, a čuva Vučićeve batinaše, kako pišu nezavisni srpski mediji. Tisuće građana Valjeva izašle su u subotu na ulice u znak prosvjeda zbog brutalnog premlaćivanja mladića od strane policije tijekom demonstracija održanih prije dva dana...