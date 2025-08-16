Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NASTAVAK PROTESTA

FOTO Srbi opet na ulicama: Prosvjeduju protiv policijske brutalnosti, sve puno policije...

Nastavljaju se veliki građanski prosvjedi po Srbiji. Deseci tisuća građana svakodnevno izlaze na ulice širom Srbije, dolazi do sukoba s policijom koja ih nemilo mlati, a čuva Vučićeve batinaše, kako pišu nezavisni srpski mediji. Tisuće građana Valjeva izašle su u subotu na ulice u znak prosvjeda zbog brutalnog premlaćivanja mladića od strane policije tijekom demonstracija održanih prije dva dana...
Valjevo: Poziv na veliki prosvijed "Srbija se umiriti ne može"
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025