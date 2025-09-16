Obavijesti

News

Komentari 7
OČEKUJU SE KIŠA I GRMLJAVINA

FOTO Stiže nevrijeme sa sjevera

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Rain Alarm

Na snazi je žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasno vrijeme, za područja Karlovca, Gorske Hrvatske, Rijeke i Kvarnera kao i zapadne obale Istre

Tijekom dana očekuje se postupno naoblačenje sa sjevera, a u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu mjestimice će padati kiša, uz mogućnost izraženijih pljuskova s grmljavinom, prognozira Državni hidrometeorološki zavod. U Dalmaciji će u utorak prevladavati sunčanije i stabilnije vrijeme, a većina predjela ostat će suha.

Prema stranici Rain Alarm, koja upozorenja za kišu temelji na gotovo stvarnim podacima i predstavljaju pouzdanu kratkoročnu prognozu, vidljivo je da sa sjevera stižu kišni oblaci. Područja iznad kojih su oblaci označeni crvenom i tamnijim bojama očekuju više kiše.

Foto: Rain Alarm

Na snazi je žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasno vrijeme, za područja Karlovca, Gorske Hrvatske, Rijeke i Kvarnera kao i zapadne obale Istre. Na tim područjima očekuje se grmljavinsko nevrijeme, kao i jaki udari bure.

Foto: DHMZ

- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - upozoravaju iz DHMZ-a.

Vjetar će u unutrašnjosti povremeno biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, dok će prema kraju dana na sjevernom dijelu zapuhati sve jača bura.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 21 i 26 °C, dok će na području Dalmacije dosezati i do 29 °C.

