SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!

Piše Luka Safundžić,
Zagreb: Zastupnica Boška Ban Vlahek i cvjećar Ante Jurković o operaciji podvezivanja želuca | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Moj glas za ministra danas je glas za sve ljude koje njegov resor obuhvaća, a to su naše najranjivije skupine u društvu, rekla je

U Hrvatskom saboru danas je potvrđen novi ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Alen Ružić dobio je povjerenje 77 zastupnika, tek jednim glasom više od potrebne većine, čime je formalno preuzeo dužnost u resoru koji u narednom razdoblju očekuju zahtjevne socijalne i demografske reforme.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Osim glasova vladajuće koalicije, presudnu potporu Ružiću pružila je i nezavisna zastupnica Boška Ban, nekadašnja članica SDP-a. Njezin glas izazvao je dodatnu pozornost u saborskim hodnicima, budući da se radi o zastupnici koja posljednjih mjeseci djeluje nezavisno.

Nakon glasanja Ban je naglasila kako ne smatra da je dio vladajuće većine niti, kako je rekla, “žetončić”. Ipak, dodala je da bi se odazvala na kavu kada bi je na razgovor pozvao premijer Andrej Plenković.

Kao saborska zastupnica Boška Ban prima plaću od 3.794 eura, uz dodatne mjesečne prihode od 199 i 132 eura. U kartici su evidentirane i jednokratne isplate od osiguranja u iznosima od 7.812, 3.000 i 10.500 eura, kao i dvije alimentacije od po 465 eura.

S druge strane, Ban ima kreditnu obvezu od 586 eura mjesečno te tri police osiguranja za koje izdvaja 32, 27 i 32 eura.

Imovinski portfelj uključuje kuću s okućnicom u Čakovec procijenjenu na 250.000 eura, suvlasnički udio u kući na Mali Lošinj vrijednoj 450.000 eura te dodatne nekretnine na istom području procijenjene na 50.000 eura. 

U kartici je upisana i još jedna kuća s okućnicom u Čakovcu vrijedna 350.000 eura, kao i suvlasništvo nad dvjema livadama u mjestu Gornji Pustakovec. Od pokretne imovine evidentiran je automobil MG ZS iz 2022. godine procijenjen na 15.000 eura.

