FOTO Strašna eksplozija kod Rima: Urušila se stambena zgrada, izvlače ljude iz ruševina

Užasna eksplozija potresla je rimsko naselje Piana del Sole u nedjelju . Jedna stambena zgrada se urušila, nekoliko okolnih vila je teško oštećeno, ruševine su posvuda, na lokaciju su odmah dojurile nadležne službe...

Dvije starije osobe su u teškom stanju prebačene u bolnicu nakon što su ih vatrogasci uspjeli izvući ispod ruševina.

Vatrogasci analiziraju uzrok eksplozije, čini se da je došlo do curenja plina, piše La Stampa.

Više desetaka osoba je evakuirano...

- Bila je to masivna eksplozija. Potpuno je uništila jednu zgradu - kažu svjedoci...