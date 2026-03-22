Dvije starije osobe su u teškom stanju prebačene u bolnicu nakon što su ih vatrogasci uspjeli izvući ispod ruševina.
CURENJE PLINA?
FOTO Strašna eksplozija kod Rima: Urušila se stambena zgrada, izvlače ljude iz ruševina
Čitanje članka: < 1 min
Užasna eksplozija potresla je rimsko naselje Piana del Sole u nedjelju . Jedna stambena zgrada se urušila, nekoliko okolnih vila je teško oštećeno, ruševine su posvuda, na lokaciju su odmah dojurile nadležne službe...
Dvije starije osobe su u teškom stanju prebačene u bolnicu nakon što su ih vatrogasci uspjeli izvući ispod ruševina.
Vatrogasci analiziraju uzrok eksplozije, čini se da je došlo do curenja plina, piše La Stampa.
Više desetaka osoba je evakuirano...
- Bila je to masivna eksplozija. Potpuno je uništila jednu zgradu - kažu svjedoci...
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku