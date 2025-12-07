POPLAVA FOTO Strašna poplava u Indoneziji. Poginulo preko 900 ljudi, a broj mrtvih još raste

Oštećene su velike površine poljoprivrednog zemljišta, brana i stambenih kuća te će se morati ponovno izgraditi, predsjednik Prabowo Subianto rekao je tijekom posjeta Acehu, jednoj od tri provincije koje su pogođene katastrofom. Čelnik Nacionalne agencije za upravljanje u katastrofama (BNBPB) Suharyanto rekao je da se broj poginulih popeo na 921, dok se 392 osobe vode kao nestale, a 975.000 osoba je raseljeno.