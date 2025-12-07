FOTO Strašna poplava u Indoneziji. Poginulo preko 900 ljudi, a broj mrtvih još raste

Oštećene su velike površine poljoprivrednog zemljišta, brana i stambenih kuća te će se morati ponovno izgraditi, predsjednik Prabowo Subianto rekao je tijekom posjeta Acehu, jednoj od tri provincije koje su pogođene katastrofom. Čelnik Nacionalne agencije za upravljanje u katastrofama (BNBPB) Suharyanto rekao je da se broj poginulih popeo na 921, dok se 392 osobe vode kao nestale, a 975.000 osoba je raseljeno.
Od zahvaćenih provincija, Aceha, Sjeverne i Zapadne Sumatre, najpogođeniji je Aceh u kojem je stradalo 366 ljudi, rekao je Suharyanto.
Od zahvaćenih provincija, Aceha, Sjeverne i Zapadne Sumatre, najpogođeniji je Aceh u kojem je stradalo 366 ljudi, rekao je Suharyanto.
Stotine sela i dva pogođena područja u Acehu i dalje su odrezana jer su ceste jako oštećene
BNPB je rekao da će biti potrebno oko 51.82 bilijuna rupija (2.66 milijarde eura) da se ponovno izgrade oštećene kuće i javne zgrade u tri provincije
Nacionalna vlada zasad je bila nevoljka da proglasi nacionalnu katastrofu, a Prabowo je uvjerio stanovnike da njegova administracija ima dostatna sredstva da pokrije troškove rekonstrukcije
