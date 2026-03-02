FOTO Stravične scene iz Irana. Crveni polumjesec: Najmanje 555 mrtvih u napadima na Iran
Iranski Crveni polumjesec objavio je da je najmanje 555 ljudi ubijeno u zajedničkim izraelsko-američkim napadima, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija Fars. U izjavi humanitarna organizacija navodi da je više od 100.000 spasilaca raspoređeno diljem zemlje i da je ratom pogođeno preko 130 regija.
Iranski Crveni polumjesec objavio je da je najmanje 555 ljudi ubijeno u zajedničkim izraelsko-američkim napadima, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija Fars. U izjavi humanitarna organizacija navodi da je više od 100.000 spasilaca raspoređeno diljem zemlje i da je ratom pogođeno preko 130 regija. | Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS