Obavijesti

Galerija

Komentari 0
RAT NA BLISKOM ISTOKU

FOTO Stravične scene iz Irana. Crveni polumjesec: Najmanje 555 mrtvih u napadima na Iran

Iranski Crveni polumjesec objavio je da je najmanje 555 ljudi ubijeno u zajedničkim izraelsko-američkim napadima, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija Fars. U izjavi humanitarna organizacija navodi da je više od 100.000 spasilaca raspoređeno diljem zemlje i da je ratom pogođeno preko 130 regija.
Fireball after reported strikes near the Islamic Republic of Iran Broadcasting headquarters in Tehran
Iranski Crveni polumjesec objavio je da je najmanje 555 ljudi ubijeno u zajedničkim izraelsko-američkim napadima, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija Fars. U izjavi humanitarna organizacija navodi da je više od 100.000 spasilaca raspoređeno diljem zemlje i da je ratom pogođeno preko 130 regija. | Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS
1/12
Iranski Crveni polumjesec objavio je da je najmanje 555 ljudi ubijeno u zajedničkim izraelsko-američkim napadima, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija Fars. U izjavi humanitarna organizacija navodi da je više od 100.000 spasilaca raspoređeno diljem zemlje i da je ratom pogođeno preko 130 regija. | Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026