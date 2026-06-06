FOTO Ovo su osumnjičeni da su usred dana u gepek auta strpali muškarca (43): 'Zapomagao je'

B. K. (43) jednom od otmičara Filipu P. (29) navodno duguje oko 6000 eura. Lažno se predstavivši i s drugog broja uspio je s njim dogovoriti sastanak. Došao je s još trojicom
Filipa P. (29), Franju D. (43), Mateja Č. (28) i N. T. (19), koji su usred bijela dana kraj Arena centra u Zagrebu u četvrtak oteli muškarca na ulici, zagrebačka policija prijavila je zbog nekoliko kaznenih djela, među kojima su pokušaj protupravne naplate, protupravno oduzimanje slobode i oštećenje tuđe stvari, a N. T. (19) i za nanošenje teške tjelesne ozljede 43-godišnjaku. Kako je utvrdila policija, motiv za otmicu je navodno dugovanje žrtve B. K. (43) 29-godišnjem Filipu. Jutarnji list piše da se radilo o dugu od oko 6000 eura.
| Foto: PIXSELL
Filipa P. (29), Franju D. (43), Mateja Č. (28) i N. T. (19), koji su usred bijela dana kraj Arena centra u Zagrebu u četvrtak oteli muškarca na ulici, zagrebačka policija prijavila je zbog nekoliko kaznenih djela, među kojima su pokušaj protupravne naplate, protupravno oduzimanje slobode i oštećenje tuđe stvari, a N. T. (19) i za nanošenje teške tjelesne ozljede 43-godišnjaku. Kako je utvrdila policija, motiv za otmicu je navodno dugovanje žrtve B. K. (43) 29-godišnjem Filipu. Jutarnji list piše da se radilo o dugu od oko 6000 eura. |
Foto: PIXSELL
Filipa P. (29), Franju D. (43), Mateja Č. (28) i N. T. (19), koji su usred bijela dana kraj Arena centra u Zagrebu u četvrtak oteli muškarca na ulici, zagrebačka policija prijavila je zbog nekoliko kaznenih djela, među kojima su pokušaj protupravne naplate, protupravno oduzimanje slobode i oštećenje tuđe stvari, a N. T. (19) i za nanošenje teške tjelesne ozljede 43-godišnjaku. Kako je utvrdila policija, motiv za otmicu je navodno dugovanje žrtve B. K. (43) 29-godišnjem Filipu. Jutarnji list piše da se radilo o dugu od oko 6000 eura.
| Foto: PIXSELL
Kako je B. K. blokirao pozive s Filipova mobitela, on je iskoristio mobitel zajedničkog poznanika kako bi ga kontaktirao, lažno se predstavio i s tog broja poslao više poruka žrtvi da se nađu uvjerivši ga da će mu pomoći oko tog novčanog duga. B. K. mu je povjerovao i pristao na sastanak te se u četvrtak, 4. lipnja, oko 16.25 sati dovezao taksijem do dogovorene lokacije u Novom Zagrebu. Odmah po dolasku uočila su ga četvorica osumnjičenih, koji su na mjesto sastanka došli automobilom zagrebačkih registracija.
| Foto: PIXSELL
Čim su vidjeli da B. K. dolazi u taksiju, automobilom kojim je upravljao Filip prepriječili su put taksiju. Tad su ga ostala trojica osumnjičenika nasilno ugurala u prtljažnik i odvezli do obližnje trgovine. U trenutku kad su stali na parkiralištu trgovine, B. K. je uspio izaći iz prtljažnika, ali su ga trojica ubrzo sustigla i ponovno nasilno ugurala u prtljažnik, dok mu je Filip uzeo mobitel i razbio ga bacivši ga na tlo.
| Foto: PIXSELL
Potom su se, sumnja se, automobilom odvezli u blizinu Filipova stana na području Novog Zagreba, gdje je B. K. ponovno uspio nekako izići iz vozila, ali ponovno su ga sustigli te ga napali udarajući ga rukama i nogama po tijelu. U udarcima je prednjačio N. T. (19), koji ga je teško ozlijedio udarajući ga po glavi. Tamo su ubrzo stigli policajci i uhitili osumnjičenike koji su pokušali pobjeći. Ozlijeđenoga su prevezli u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje su njegove ozljede okvalificirali kao teške, a četvoricu su priveli u postaju na kriminalističko istraživanje.
| Foto: PIXSELL
- Muškarca za kojega se sumnja da je teško ozlijedio oštećenog, zagrebačka policija je prethodnih godina nekoliko puta kazneno prijavljivala zbog kaznenih djela imovinskog karaktera - priopćila je policija.
| Foto: PIXSELL
Kako neslužbeno doznajemo, žrtva je od ranije poznata policiji po sitnim krađama i prijevarama. Na društvenoj mreži kruži upozorenje o prijevari u kojoj B. K. bukira apartman na dva dana, pošalje uplatu, a potom je povuče i napusti apartman.
| Foto: PIXSELL
Foto PIXSELL
Foto PIXSELL