FOTO Ovo su osumnjičeni da su usred dana u gepek auta strpali muškarca (43): 'Zapomagao je'

Potom su se, sumnja se, automobilom odvezli u blizinu Filipova stana na području Novog Zagreba, gdje je B. K. ponovno uspio nekako izići iz vozila, ali ponovno su ga sustigli te ga napali udarajući ga rukama i nogama po tijelu. U udarcima je prednjačio N. T. (19), koji ga je teško ozlijedio udarajući ga po glavi. Tamo su ubrzo stigli policajci i uhitili osumnjičenike koji su pokušali pobjeći. Ozlijeđenoga su prevezli u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje su njegove ozljede okvalificirali kao teške, a četvoricu su priveli u postaju na kriminalističko istraživanje. | Foto: PIXSELL