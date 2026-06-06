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OTMIČARE DOVELI NA SUD

FOTO Ovo su osumnjičeni da su usred dana u gepek auta strpali muškarca (43): 'Zapomagao je'

B. K. (43) jednom od otmičara Filipu P. (29) navodno duguje oko 6000 eura. Lažno se predstavivši i s drugog broja uspio je s njim dogovoriti sastanak. Došao je s još trojicom
24sata Velika Gorica: Četri muškaraca zbog otmice dovedena na Županijski sud
Filipa P. (29), Franju D. (43), Mateja Č. (28) i N. T. (19), koji su usred bijela dana kraj Arena centra u Zagrebu u četvrtak oteli muškarca na ulici, zagrebačka policija prijavila je zbog nekoliko kaznenih djela, među kojima su pokušaj protupravne naplate, protupravno oduzimanje slobode i oštećenje tuđe stvari, a N. T. (19) i za nanošenje teške tjelesne ozljede 43-godišnjaku. Kako je utvrdila policija, motiv za otmicu je navodno dugovanje žrtve B. K. (43) 29-godišnjem Filipu. Jutarnji list piše da se radilo o dugu od oko 6000 eura. | Foto: PIXSELL
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Filipa P. (29), Franju D. (43), Mateja Č. (28) i N. T. (19), koji su usred bijela dana kraj Arena centra u Zagrebu u četvrtak oteli muškarca na ulici, zagrebačka policija prijavila je zbog nekoliko kaznenih djela, među kojima su pokušaj protupravne naplate, protupravno oduzimanje slobode i oštećenje tuđe stvari, a N. T. (19) i za nanošenje teške tjelesne ozljede 43-godišnjaku. Kako je utvrdila policija, motiv za otmicu je navodno dugovanje žrtve B. K. (43) 29-godišnjem Filipu. Jutarnji list piše da se radilo o dugu od oko 6000 eura. | Foto: PIXSELL
Komentari 11

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