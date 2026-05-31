VOJNI STIL MINISTRA
FOTO Sviđa li vam se Anušićev military look? Bio je jedini ministar bez odijela na Jarunu
Dok su se premijer i ostali visoki državni dužnosnici na obilježavanju Dana državnosti i 35. obljetnicu Hrvatske vojske na Jarunu pojavili u klasičnim tamnim odijelima, ministar obrane odlučio se za odjevnu kombinaciju izraženog vojnog stila. Taj je izbor odudarao od uobičajenog protokolarnog dress codea te će, uz činjenicu da ministar nije djelatna vojna osoba, već civilni dužnosnik, nedvojbeno otvoriti pitanja o ministrovoj militariziranoj simbolici na državnoj svečanosti. Očito je i Anušić time želio naglasiti važnost obrambenog sektora i svoju identifikaciju s vojskom, ali će takav stil sigurno izazvati rasprave zbog odmaka od protokolarne prakse. Prema hrvatskom ustavnom poretku, vrhovni zapovjednik Oružanih snaga je predsjednik Republike, dok ministar obrane obavlja civilnu političku dužnost upravljanja obrambenim sustavom. Upravo je civilni nadzor nad vojskom jedno od temeljnih načela demokratskih država.