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TIHI OCEAN

FOTO Tajfun Champi prijeti Tajvanu: Olujni vjetrovi i obilna kiša zatvorili otok

Piše HINA,
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FOTO Tajfun Champi prijeti Tajvanu: Olujni vjetrovi i obilna kiša zatvorili otok
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Foto: Ann Wang
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Na Tajvanu je od posljedica oluje jedna osoba već poginula, a 94 su ozlijeđene, piše Reuters. Vlada je iz planinskih područja evakuirala gotovo 1300 ljudi

Život na gotovo cijelom Tajvanu u petak je stao uoči dolaska najjačeg udara tajfuna Champi koji se kreće prema otoku te bi, iako slabi, trebao donijeti olujne vjetrove i snažnu kišu. Champi je u jednom trenutku bio supertajfun i jedna od najsnažnijih ovogodišnjih oluja na Tihom oceanu. U njegovom središtu vjetrovi su dosezali brzinu do 191 kilometara na sat, priopćila je tajvanska meteorološka uprava (CWA). 

A fisherman walks among fishing nets at a fishing port as Typhoon Champi approaches Taiwan, in Keelung
Foto: Ann Wang

CWA predviđa da će oluja proći tik uz sjeveroistok otočne države, pa skrenuti na sjever prema kineskoj obali, a potom prema južnom Japanu.

Na Tajvanu je od posljedica oluje jedna osoba već poginula, a 94 su ozlijeđene, piše Reuters. Vlada je iz planinskih područja evakuirala gotovo 1300 ljudi. 

Waves generated by Typhoon Champi crash against a seawall in Keelung
Foto: Ann Wang

Obalni gradovi primili su upozorenja o udarima vjetra bržim od 150 km/h. Stanovnici su pozvani da odmah potraže sklonište.

Typhoon Champi weakens while moving towards east Taiwan coast
Foto: CSU/CIRA and JMA/JAXA

Tajvanski meteorolozi navode da je radijus oluje oko 320 km, što je dovoljno veliko da prekrije većinu otoka. Upozorava se da bi oluja na Tajvanu mogla trajati dva dana. Ministarstvo prometa priopćilo je da su za petak otkazana sva 262 domaća leta, kao i 717 međunarodnih. 

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Tajvan je općenito vrlo dobro pripremljen za tajfune, zbog čega je broj žrtava uvijek nizak, piše Reuters. Iako su češće ljeti, oluje znaju pogoditi tu državu i u jesen.

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