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VIDEO Supertajfun Champi je najjača oluja ove godine: Na putu je prema Kini i Japanu

Piše Ivan Hruškovec,
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VIDEO Supertajfun Champi je najjača oluja ove godine: Na putu je prema Kini i Japanu
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Prema podacima meteoroloških službi i snimkama koje prate razvoj oluje, Champi je iznad otvorenog mora zadržao iznimnu snagu. Prema izvješću The Weather Networka, brzina vjetra dosegnula je oko 296 kilometara na sat, zbog čega je svrstan u kategoriju supertajfuna

Supertajfun Champi, koji se razvio iznad Filipinskog mora, kreće se prema Tajvanu i japanskim otocima Okinawa, donoseći prijetnju obilnih oborina, snažnih vjetrova i visokih valova. Riječ je o najjačoj oluji zabilježenoj ove godine, a zbog njezina kretanja na oprez su pozvali i u obalnim dijelovima istočne Kine.

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Satelitske snimke pokazuju da tajfun Champi skreće prema Tajvanu i Japanu VIDEO
Satelitske snimke pokazuju da tajfun Champi skreće prema Tajvanu i Japanu | Video: 24sata/reuters

Iako se očekuje da će tajfun oslabjeti kako se bude približavao kopnu, snažni vjetrovi i obilna kiša mogli bi pogoditi Tajvan i južni Japan u petak i subotu, 23. i 24. listopada, izvijestili su tajvanski mediji.

Prema podacima meteoroloških službi i snimkama koje prate razvoj oluje, Champi je iznad otvorenog mora zadržao iznimnu snagu. Prema izvješću The Weather Networka, brzina vjetra dosegnula je oko 296 kilometara na sat, zbog čega je svrstan u kategoriju supertajfuna, odnosno najvišu, petu kategoriju na ljestvici intenziteta uragana.

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Tajvanska Središnja meteorološka uprava prati putanju tajfuna, koja još nije potpuno jasna. Moguće je izdavanje upozorenja za pomorski promet, a ovisno o tome kako se oluja bude kretala, moglo bi biti proglašeno i upozorenje za kopnena područja.

U međuvremenu su i obalna područja istočne Kine počela pozivati ribarske brodove da se vrate u luke. Prema trenutačnim prognozama, utjecaj oluje na kinesko kopno trebao bi biti ograničen, no vlasti poduzimaju mjere opreza zbog mogućih promjena njezine putanje.

Champi se kreće sjeverozapadno preko zapadnog dijela Tihog oceana prema području istočno od Tajvana. Prema prognozi hongkonške meteorološke službe, očekuje se da će se približavati vodama istočno od Tajvana tijekom sljedećih dana.

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Prema podacima objavljenima u srijedu, 21. listopada, oluja se i dalje nalazi iznad otvorenog mora, gdje uvjeti pogoduju održavanju njezine snage. Iako bi se trebala postupno oslabiti prije dolaska do kopna, njezin razvoj i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju dijelu istočne Azije.

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