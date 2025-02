FOTO Tisuće prosvjednika u Zadru: 'Žele uništiti naš park betonom. Spasimo Vruljicu!'

- Zadar Zadranima, beton lupežima, uzviknuo je Domagoj Travica koji je bio jedan od tisuću prosvjednika koji su se okupili točno u deset sati u parku perivoju Vruljica.

Tjednima građani prijavljuju kako su ostali bez nužnog puta, kako su mi uništene septičke jame, a bistri potok koji se ulijeva u more postao je blatnjav, smeđ i pun građevinskog otpada. Kako molbe prema gradskoj vlasti da se nešto poduzme kako bi se spasio park i potok, nisu uspjele, građani su skupa s prijateljima, malom djecom, kućnim ljubimca ispunili park kako bi pokazali da se ne slažu s urbanocidom i ekocidom.

Zadar: Održan je prosvjed “Spasimo Vruljicu” | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Ovo je poseban park jer je ujedno i dvorište Zadrana, a tjednima se zagađena crvena voda slijeva u more. Na ovom malom prostoru ima obilje vode, a kuća u izgradnji u samom prstenu Vruljice i betoniranje su dovelo je do toga da se dogodi ovaj užas. Doista se događa nešto što nije nitko htio ni želio, kazao je Pavuša Vežić, zadarski povjesničar i konzervator koji je naglasio da nije vrijeme za političke poene nego zdrav razum.

Obližnje gradilište koje je odgovorno za ovaj problem, ishodovalo je sve potrebne dozvole koje su se naslonile na odredbe iz GUP-a koji je izrađen za vrijeme Jugoslavije, no, zanimljivo ni tada se nije gradilo u neposrednoj blizini izvora i parka koji je hortikulturno jako bogat, te omiljeno mjesto Zadrana koji tamo rado provode slobodno vrijeme.

- Tražimo od grada Zadra da se radovi zaustave, a moram i reći da netko ipak mora biti odgovoran za ovo. I sam gradonačelnik Branko Dukić daje vrlo kontradiktorne izjave, koji kazuje da investitor nije kriv, a onda od njega traži da se stanje uništenog okoliša sanira. Pa ni sam investitor nije pao s neba, netko ga je tu doveo, uputio, kazala je stanarka obližnje kuće đurđica Anđelić.

Dobro raspoloženi Zadrani koji poslovično nisu zainteresirani za prosvjede okupili su se tako u velikom broju i pokazali da im je dosta uništavanja zelenih površina nauštrb kapitala koji uništava posljednje vizure nekad urednog dalmatinskog grada. No, iako je građanima dosta, malo se toga može pravno napraviti. Zadnja slamka je da se proglasi ekocid, i tako zaustavi gradnja višestambene zgrade čija je parcela smještena na jednoj od mnogih podzemnih tokova koji su na višim kotama pa se onda slijevaju niže do izvora, a smeđa voda je pritom zagušila potok uništila floru te se takva ulila u obližnje more, pa i tamo napravila ekološki problem. Investitor od gradnje ne odustaje, ali ovaj put su se digli i građani na prosvjed jer su svjesni da gube jednu od posljednih zelenih oaza u gradu.

