FOTO Tragedija u Britaniji: Srušio se vojni helikopter, poginula trojica mornara

Troje pripadnika britanske Kraljevske mornarice izgubilo je život u padu vojnog helikoptera tijekom vojne vježbe u engleskoj grofoviji Devon. Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima na području Sourton Downa, nedaleko od Okehamptona, nakon što se srušio helikopter Merlin Mk4. Hitne službe pozvane su na mjesto događaja oko 3:45 sati po lokalnom vremenu, a zbog ozbiljnosti situacije proglašena je velika nesreća. Kraljevska mornarica ubrzo je potvrdila smrt trojice svojih pripadnika, prenosi BBC.

- S dubokom tugom možemo potvrditi da su tri pripadnika Kraljevske mornarice poginula tijekom vježbe s helikopterom. Obaviještene su obitelji poginulih, koje su zatražile privatnost do objave daljnjih detalja. U ovim teškim trenucima naše su misli i sućut s njihovim obiteljima i prijateljima - stoji u priopćenju.

Foto: PA Wire/PRESS ASSOCIATION

Na tragediju je reagirao i britanski premijer Sir Keir Starmer, koji je nesreću opisao kao "apsolutno tragičnu".

- Moje misli su s obiteljima, prijateljima i voljenima trojice pripadnika Kraljevske mornarice koji su tragično izgubili živote - poručio je Starmer.

Zapovjednik mornarice general Sir Gwyn Jenkins istaknuo je kako će vijest o nesreći predstavljati velik udarac za cijelu pomorsku zajednicu.

- Vijest će biti golem šok za sve u našoj pomorskoj zajednici - rekao je Jenkins, izrazivši najdublju sućut obiteljima, prijateljima i voljenima poginulih. Potvrdio je kako je riječ o helikopteru Merlin Mk4, koji je stacioniran u zračnoj bazi Yeovilton u Somersetu, te zahvalio policiji i spasilačkim službama na brzoj reakciji.

Ministar obrane John Healey također je izrazio žaljenje zbog tragedije.

- Shrvan sam gubitkom trojice pripadnika službe - izjavio je.

Prema informacijama svjedoka, neposredno prije pada helikopter je proizvodio neobične zvukove koji su upućivali na moguće tehničke poteškoće. Jedan od očevidaca opisao ih je kao "zvuk kvara", dodajući da je letjelica preletjela vrlo nisko iznad njegove kuće.

Foto: Rod Minchin/PRESS ASSOCIATION

Olupina helikoptera nalazi se na polju u blizini mjesta nesreće, nedaleko od vojnog kampa Okehampton, objekta na rubu Dartmoora koji se koristi za obuku posada helikoptera Merlin.

Helikopter Merlin u operativnoj je uporabi Kraljevske mornarice od 1999. godine. U službi se nalaze dvije inačice – Mk2 i Mk4. Trideset helikoptera Merlin Mk2 smješteno je u Cornwallu i prvenstveno se koristi za protupodmorničke operacije, dok se 25 helikoptera Merlin Mk4 nalazi u bazi Yeovilton te ih koriste Kraljevski marinci.

Područje sjevernog Dartmoora redovito se koristi za vojne letačke vježbe zbog položaja između zračnih baza Yeovilton i Culdrose. Ovo nije prvi ozbiljan incident povezan s ovim tipom letjelice. U rujnu 2024. godine jedan Merlin Mk4 srušio se u La Manche tijekom vojne vježbe, pri čemu je poginuo poručnik Rhodri Leyshon.

Ranije nesreće uključuju pad helikoptera Merlin u zračnoj bazi Culdrose 2004. godine, kada je ozlijeđeno pet članova posade, te nesreću kod otoka Skye 2000. godine, iz koje je svih pet članova posade spašeno.

Glavni načelnik policije Devona i Cornwalla James Vaughan potvrdio je da se na mjestu događaja, uz hitne službe i pripadnike mornarice, nalaze i predstavnici Uprave za civilno zrakoplovstvo.

- Nastavljamo istraživati okolnosti ove nesreće - dodao je Vaughan.

Foto: Rod Minchin/PRESS ASSOCIATION

Kraljevska mornarica priopćila je kako je pokrenuta službena istraga koja bi trebala utvrditi uzrok pada.

U akciji spašavanja sudjelovalo je sedam vatrogasnih vozila iz šest postaja te nekoliko specijaliziranih timova Vatrogasne službe Devona i Somerseta. Dio snaga i dalje ostaje na terenu.

Zbog nesreće bile su zatvorene pojedine prometnice u okolici. Cesta A386 između A30 kod Sourton Downa i A3079 kod Fowley Crossa bila je zatvorena od 4:30 sati ujutro do približno 13:30 sati, dok je izlazna traka s autoceste A30 prema istoku i dalje zatvorena. Privremeno je obustavljen i rad obližnje benzinske postaje Sourton Cross.