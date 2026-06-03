Sustav Hitne je u kaosu, vojska prevozi pacijente. Šefica Hitne: 'MUP-ov helikopter leti do 18h'

Helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u posljednjih je tjedan dana 13 puta prevozio pacijente na jugu Hrvatske. Letio je na Korčulu i Vis u četvrtak i petak, u subotu ujutro po pacijenta na brdo Snježnicu u Konavlima. U noći sa subote na nedjelju letjeli su na Hvar po stranu državljanku koja je prevezana u KBC Split. Žuti helikopter Hitne medicinske pomoći, koji je te pacijente trebao prevesti, bio je u kvaru, dok zamjenski nije bio osiguran.

Iz MORH-a kažu kako je potpora i pomoć Ministarstva obrane i Oružanih snaga institucijama civilne vlasti propisana Zakonom o obrani, a civilne institucije mogu zatražiti angažman Oružanih snaga tek kada iscrpe sve svoje raspoložive resurse. Helikopter iz baze na Braču bio je na popravku zbog kvara na oba motora. Novi MUP-ov helikopter koji je predstavljen u veljači trebao je biti trajno stacioniran u Čilipima. No, tamo nije. Prvo je bio na obuci, a sada je na servisu. Na raspolaganju je i manja letjelica, no MUP-ovi helikopteri lete samo do 18 sati, dok noćne letove ne obavljaju jer je tako definirano ugovorima.

Šefica Hitne: 'Uvijek postoji prostor za poboljšanja sustava'

- Da je bio prvi stupanj hitnosti, onda bi se pokrenulo po proceduri dalje traženje, ali s obzirom na to da se nije radilo o prvom stupnju hitnosti, tamo je poslana brodica - rekla je Maja Grba Bujević, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević, za Dnevnik Nove TV.

Grba-Bujević pojasnila je da je talijanska tvrtka, koja na području Hrvatske pruža uslugu hitne helikopterske medicinske službe šalje zamjenski helikopter, prema ugovoru obvezna osigurati rezervnu letjelicu u roku od osam sati od nastanka kvara ili drugog izvanrednog događaja. Kada je ne dostave, naplaćeni su im penali, kaže. Dodala je i da je helikopter koji je bio izvan funkcije na Braču u međuvremenu popravljen.

Na pitanje je li jedan helikopter stacioniran na Braču dovoljan, s obzirom na povremene kvarove, Grba Bujević odgovorila je da u takvim situacijama uskače MUP-ov helikopter iz Dubrovnika koji može pokriti to područje. Govoreći o noćnim intervencijama i troškovima korištenja MORH-ovih letjelica, pojasnila je da se noćna dežurstva trenutačno organiziraju u suradnji s Ministarstvom obrane.

- Ima manje intervencija, zasad se ne pokazuje potreba da bi se proširivala ta usluga, ali ćemo to gledati i dalje, pa ćemo to razmatrati, možda dođemo i do toga - kazala je.

O slučajevima na Pagu i u Zadru

Ozlijeđeni pacijent na Pagu, zbog nejasnog protokola postupanja u izvanrednim situacijama, prevezen je u prtljažniku vozila javnog vatrogasnog zapovjednika. Grba-Bujević istaknula je da je pacijent cijelo vrijeme bio pod liječničkim nadzorom te da mu život nije bio ugrožen. Osvrnula se i na smrt 35-godišnjeg državljanina BiH u Zadarskoj županiji, zbog koje je Ministarstvo zdravstva pokrenulo inspekcijski nadzor. Kazala je da Hrvatski zavod za hitnu medicinu svoje nalaze dostavlja inspekciji te da nema dodatnih informacija o slučaju. Dodala je da će Ministarstvo zdravstva, koje provodi nadzor, po završetku postupka objaviti svoje zaključke.

Upitana osjeća li odgovornost kao čelna osoba sustava te ostaje li pri ranijoj tvrdnji da svi građani imaju jednaku zdravstvenu skrb, Grba Bujević odgovorila je da hitna medicina koristi sve raspoložive kapacitete kako bi građanima osigurala što kvalitetniju pomoć u hitnim situacijama, ali i "da uvijek postoji prostor za dodatna poboljšanja sustava".

OB Zadar traži pet jasnih mjera

Zadarskoj Općoj bolnici u posljednjih godinu i pol dana, u čak 99 posto slučajeva, odbijen je traženi zahtjev za hitni međubolnički helikopterski transport prema velikim kliničkim bolničkim centrima, prije svega splitskom KBC-u, piše Slobodna Dalmacija. Riječ je o pacijentima s dijagnozama akutnog moždanog udara, disekcije aorte, politraume, akutnog infarkta miokarda i drugih kritičnih stanja Gotovo svi zahtjevi za hitnim helikopterom zadarskoj bolnici se odbijaju ili preusmjeravaju na kopneni prijevoz, uz obrazloženje da "nije postignuta značajna ušteda u vremenu ili da vrijeme nije presudan čimbenik za ishod liječenja".

Opća bolnica Zadar i KBC Split od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Ministarstva zdravstva zatražili su pet konkretnih mjera. Traže jasno tumačenje indikacija za korištenje hitne helikopterske medicinske službe kod vremenski osjetljivih hitnih stanja, ujednačavanje kriterija odlučivanja među medicinskim dispečerima te definiranje prioriteta za međubolnički transport kada vrijeme izravno utječe na ishod liječenja. Također, traže analizu dostupnosti helikopterske hitne medicinske službe na području Zadarske županije te organizacijska poboljšanja sustava kako bi zdravstvena zaštita bila brža i jednako dostupna svim pacijentima.

Mladen Tureček, predsjednik Udruge "HELP" izjavio je da "sustav u Hrvatskoj hitne helikopterske medicinske službe nije postavljen tako da je dostupan za spašavanje svakog ugroženog života u 20 minuta".

- Potrebno je reorganizirati sustav, dodati helikoptere, ali očito je da Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Ministarstvo zdravstva to ne slušaju - rekao je.

'Imamo vidljive nedostatke u sustavu HHMS-a'

Iz Udruge 'HELP', osnovane s primarnim ciljem zalaganja za uspostavu hitne helikopterske medicinske službe u svrhu spašavanja ljudskih života na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, iskazali su da i nakon dvije godine rada HHMS-e RH, "imamo vidljive nedostatke u sustavu HHMS-a, koji svakim danom izazivaju probleme u zaštiti pacijenata".

- Medicinski „zlatni sat“ - znatno smanjuje smrtnost, invaliditet te troškove liječenja i oporavka nastradalog. I kod uspostave HHMS-e RH ukazivali smo na moguće probleme i nedostatke, na žalost nisu uvaženi niti primijenjeni.

Tražili smo sastanak o HHMS-e s ministrom Hrstić, odbijeni smo! Tražili smo raspravu o HHMS na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora, još nema odgovora. Moramo konstatirati, da nakon dvije godine rada HHMS-e RH, imamo vidljive nedostatke u trenutno postavljenom sustavu HHMS, koji svakim danom izazivaju probleme u zaštiti pacijenata.

NE VIDIMO pomake u otklanjanju nedostataka, helidromi kod KBC za brzi prihvat ugrožene osobe se ne grade, pozicija neadekvatnih HHMS baza se ne mijenja, pokrivanje „rupa“ kod Zadra i u Slavoniji se ne događa, rad na kontinentu od 0-24h, nije u planu, bolnice u Zadru i Puli se ne osposobljavaju za prihvat životno ugroženih helikopterom.

Pri upućivanju poziva za hitnu pomoć, sustavi 112 i 194 kao da nisu iz Hrvatske i ne trebaju spašavati iste građane i goste, svaki radi nezavisno! Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za hitnu medicinu sakrivaju relevantne podatke o radu HHMS-e, kao broj akcija u mjesecu po bazama, tip akcije, koliko je bilo noćnih akcija, a tek medicinski dio – svodi se na: približ jednak drugom državama. Time se neće popraviti rad HHMS-e RH.

HHMS/HEMS je nacionalni projekt, a ne projekt stranka, da dobrobiti dostigne i gostiju Republike Hrvatske. Iz tog razloga, potrebno je vršiti dodatne pritiske na Vladu RH, Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Ministarstvo zdravstva koji su nosioci HHMS-e, kako bi se nedostaci uklonili, a služba postala brža, efikasnija, jeftinija i korisnija građanima i gostima RH - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Tureček.

Reagirala i 'Hitna uživo 194'

Hitna uživo 194 objavila je na svojim društvenim mrežama reakciju nakon istupa ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maje Grbe-Bujević.

- Kao Udruga nemamo uvid u statistiku letova i vožnji, ali imamo ljude koje rade u zavodima u cijeloj državi i javljaju nam se da moramo napisati demant objavljenog članka za međubolničke letove. Netočna je tvrdnja da iz Zadra do Splita cestom treba dva do dva i pol sata. Google karte kažu 1:35 otprilike, a iskustva vozača HMS Zadar između 50 min i 1:10, zavisi o stanju na cesti.

Helikopterom je sam prijevoz brži, ali prebacivanjem pacijenta se gubi vrijeme. Prvo ide preuzimanje u OB Zadar od strane zemaljskog tima HMS pa prijevoz pacijenta ili u luku Gaženica ili ZL Zemunik gdje se taj pacijent predaje HHMS koji ga transportira na helidrom KBC Split gdje ga preuzima ponovo zemaljski tim HMS i vozi na OHBP. Tako da taj prijevoz traje nekada i duže, a za sve to vrijeme svi ostali pacijenti su lišeni HHMS koja se pokazala kako vrijednim resursom za pacijente na otocima, kao i za primarne letove, npr prometne nesreće s više ozlijeđenih. HHMS nije sanitet i u izvanrednim okolnostima je transportno sredstvo.

HHMS je prije svega interventni tim i kao takvog ga treba tretirati. Za aktivaciju HHMS postoje propisani protokoli kojih se treba pridržavati (propisani od strane Hrvatskog Zavoda za Hitnu medicinu), a jedan od njih je vremenski dobitak za pacijenta, odnosno da će prijevoz helikopterom dovesti do uštede vremena značajne za daljnji tijek liječenja kao i ishod liječenja pacijenta. Kako u novinskim članku nema hitnjaka nego se radi o djelatnicima bolnice vjerojatno nisu upućeni ni u vrijeme ni načine rada.

Krovni zavod se kao i inače ne oglašava dok se pljuje po djelatnosti hitne medicinske pomoći i njihovom najvrjednijem resursu, te su ljudi prisiljeni sami se oglasiti i reći javnosti da nije baš sve tako kao što piše. Veliki broj činjenica je izostavljen i krivo napisan. I sam helikopter se ne daje doktoru kao u naslovu nego pacijentu zbog kojeg smo svi tu - stoji u objavi.