RADOVI DO 15 sati FOTO Traje sanacija vodovoda na Kvatriću: 'Barem nam je sad cesta oprana od soli i kamenja'

ZAGREB - Dok radnici pokušavaju čim prije sanirati vodovod u Martićevoj ulici, zagrebački vatrogasci ispumpavali su vodu iz poplavljene garaže. Nadaju se da će sve sanirati do 15 sati. No vodovod je u međuvremenu pukao i u Vrapču te će do 12 sati bez vode biti stanari u ulicama Dominika Mandića, Piškorov breg i Kolske ulice.