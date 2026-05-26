FOTO Na Krematoriju u Zagrebu ispratili Julienne Eden Bušić

Mnogi su se u utorak okupili kako bi na zagrebačkom Mirogoju ispratili Julienne Eden Bušić. Preminula je 21. svibnja u 78. godini. 1976. sudjelovala je u otmici američkog aviona zbog čega je i osuđena na doživotni zatvor. Puštena je 1989. Osim obitelji i bližnjih, došli su Damir Zorić, Ivić Pašalić, Ljubo Ćesić Rojs, Dario Kordić, Miro Gavran, Zvonimir Frka-Petešić, Stjepan Šterc, Zvonko Milas i brojni drugi...
Mnogi su se u utorak okupili kako bi na zagrebačkom Mirogoju ispratili Julienne Eden Bušić. Američko-hrvatska spisateljica, esejistica i prevoditeljica preminula je 21. svibnja u 78. godini.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Mnogi su se u utorak okupili kako bi na zagrebačkom Mirogoju ispratili Julienne Eden Bušić. Američko-hrvatska spisateljica, esejistica i prevoditeljica preminula je 21. svibnja u 78. godini. |
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Mnogi su se u utorak okupili kako bi na zagrebačkom Mirogoju ispratili Julienne Eden Bušić. Američko-hrvatska spisateljica, esejistica i prevoditeljica preminula je 21. svibnja u 78. godini.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Osim obitelji i bližnjih, došli su Damir Zorić, Ivić Pašalić, Ljubo Ćesić Rojs, Dario Kordić, Miro Gavran, Zvonimir Frka-Petešić, Stjepan Šterc, Zvonko Milas i brojni drugi.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Bušić je studirala u SAD-u te u Europi, magistrirajući na području njemačkog jezika i jezikoslovlja. 1969. godine u Beču je upoznala Zvonka Bušića. Vjenčali su se 1972. godine u Frankfurtu.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Godine 1976. sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i za to bila osuđena na doživotni zatvor.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Ispostavilo se da su u zrakoplovu imali lažni eksploziv. Jedini pravi bio je u newyorškoj podzemnoj željeznici. Bušić je u pismu policiji objasnio gdje se nalazi i kako je treba demontirati. Pri pokušaju demontiranja te naprave na policijskom poligonu poginuo je policajac Brian Murray. Na suđenju u New Yorku, Julienne i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor, a ostala trojica Hrvata na 30 godina.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Godine 1989. puštena je iz zatvora nakon 13 godina, a nakon stjecanja hrvatske nezavisnosti došla je u Hrvatsku.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Nakon demokratskih promjena 1990. radila je u Uredu hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Godine 1993. objavila je autobiografski roman "Ljubavnici i luđaci“.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Pokretala je akcije kako bi se na slobodu pustio i njen suprug, Zvonko. To se dogodilo tek 2008. Živjeli su u Rovanjskoj kod Zadra. Iste godine objavila je knjigu "Tvoja krv i moja“, zbirku eseja, kratkih priča i kolumni. Godine 2012. izišao joj je roman "Živa glava“, romansirana biografija stvarne Vukovarke koja je prošla tešku borbu za vlastiti život.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Njen suprug Zvonko počinio je samoubojstvo u obiteljskoj kući u Rovanjskoj 1. rujna 2013.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Iranci srušili dron. Izrael pozvao na evakuaciju u Libanonu
SKANDAL Šef vatrogasaca tri sata čekao hitnu na Visu, krv je iskašljavao: Nije bilo prijevoza!
Dva snažna potresa pogodila su Dalmaciju: 'Bilo je baš jako, cijela kuća se odmah stresla...'