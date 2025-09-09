FOTO Tužno: Na Medvednici čekali 10 godina da naraste bršljan, netko ga je posjekao

Netko 'pametan' je posjekao bršljan kojeg su djelatnici Parka prirode Medvednica prije 10 godina posadili uz žičanog medvjeda u namjeri da bi s vremenom potpunosti obrastao skulpturu. Ovog rujna planirali su ga oblikovati, a sad će opet trebati dugih 10 godina da ponovo naraste.

- Čekali smo 10 godina da bršljan obraste žičanu skulpturu mede, trebalo ga je krajem rujna oblikovati. Netko je preko vikenda ‘jako pametan’ obrezao, to jest posjekao bršljan u razini s tlom. Gornji dio će se s vremenom posušiti i trebat će novih 10 godina da sve ponovno obraste. Hvala - objavili su na Facebook stranici Parka prirode Medvednica. No to nije prvi put da netko ima potrebu uništavati sadržaj u parku.

- Na žalost sve što se postavi u prostoru netko ima potrebu izvandalizirati (ljuljačku na vidikovcu, igralište na Bliznecu, putokaze, ploče i sl.) - napisali su.