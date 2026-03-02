Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PRILIKOM RADOVA

FOTO U Pazinu našli još jednu bombu iz Drugog svjetskog rata

Policijski službenici protueksplozijske zaštite utvrdili su da se radi o avionskoj bombi iz Drugog svjetskog rata.
Pazin: Pronađena bomba iz drugog svjetskog rata
Prilikom radova na gradilištu u Ulici Dinka Trinajstića u Pazinu pronađena je avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, pa su radovi na gradilištu obustavljeni, a policijski službenici osiguravaju to mjesto do uklanjanja bombe, izvijestili su u ponedjeljak iz istarske policije. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/17
Prilikom radova na gradilištu u Ulici Dinka Trinajstića u Pazinu pronađena je avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, pa su radovi na gradilištu obustavljeni, a policijski službenici osiguravaju to mjesto do uklanjanja bombe, izvijestili su u ponedjeljak iz istarske policije. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026