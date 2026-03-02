FOTO U Pazinu našli još jednu bombu iz Drugog svjetskog rata

Policijski službenici protueksplozijske zaštite utvrdili su da se radi o avionskoj bombi iz Drugog svjetskog rata.
Prilikom radova na gradilištu u Ulici Dinka Trinajstića u Pazinu pronađena je avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, pa su radovi na gradilištu obustavljeni, a policijski službenici osiguravaju to mjesto do uklanjanja bombe, izvijestili su u ponedjeljak iz istarske policije.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Predmet nalik na bombu pronađen je u petak poslijepodne na gradilištu u Ulici Dinka Trinajstića te su na mjesto događaja odmah upućeni policijski službenici protueksplozijske zaštite koji su utvrdili da se radi o avionskoj bombi iz Drugog svjetskog rata.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Radovi na gradilištu su obustavljeni do daljnjega, a policijski službenici nastavljaju osiguravati mjesto događaja do uklanjanja bombe.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Također, u nedjelju su policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka s policijskim roniocima i pomorskom policijom uspješno uništili protubrodsku minu, koja također datira iz Drugog svjetskog rata, iz uvale Lone u Rovinju.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Mina se nalazila na dubini od 18 metara, a pronašli su je ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove. Riječ je protubrodskoj mini njemačke proizvodnje tipa EMC, ukupne težine 580 kg sa 300 kilograma eksplozivnog punjenja.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
