REKORDNI BROJ PRIJAVA

FOTO U Viškoj vali žene opet preuzimaju kormilo: Uskoro kreće deseta regata PMS Žena

13
Foto: YC Host Vis

U organizaciji JK Host i uz podršku gradova Visa i Komiže, na otoku Vis održat će se jubilarno, deseto izdanje regate PMS Žena – Povijesno mediteranski skup žena, prve i jedine isključivo ženske regate u Hrvatskoj

Admiral

Ako postoji vikend u godini kada se u Viškoj vali osjeti poseban šušur, onda je to onaj oko 8. ožujka. Tada na more izlaze samo – žene.

U organizaciji JK Host i uz podršku gradova Visa i Komiže, na otoku Vis održat će se jubilarno, deseto izdanje regate PMS Žena – Povijesno mediteranski skup žena, prve i jedine isključivo ženske regate u Hrvatskoj. Iako se tradicionalno organizira povodom Međunarodnog dana žena, regata je odavno prerasla simboliku datuma i postala prepoznatljiv međunarodni sportski događaj.

Ono što PMS Ženu od početka čini posebnom jest snažna potpora cijelog otoka. Uz regatu je svih ovih godina stajao praktički cijeli Vis – od Grada, preko privatnih iznajmljivača koji su osiguravali smještaj posadama, do ribara i lokalnih poduzetnika uključenih u logistiku i organizaciju. Ove godine podrška je dodatno ojačana službenim uključivanjem Grada Komiže, Nautičkog centra Komiža i Turističke zajednice Grada Komiže, čime je potvrđeno zajedništvo cijelog otoka oko ovog sportskog događaja.

Foto: YC Host Vis

Regata je započela 2015. godine s tek tri hrvatske posade i jakom burom koja je gotovo prekinula vezu s kopnom. Deset godina kasnije, PMS Žena okuplja jedriličarke iz cijele Europe i šire, a Vis je postao mjesto susreta, povezivanja i stvaranja novih sportskih saveza.

Za jubilarnu godinu već je prijavljeno deset posada: tri internacionalne, dvije mađarske, dvije hrvatske, jedna slovačka, jedna češka i jedna srpska. No, vrijednost regate ne mjeri se samo brojem sudionica ni poretkom na cilju. Upravo su iz PMS Žene proizašle poznate WOBI (Welcome On Board International) posade – međunarodne ekipe sastavljene od jedriličarki iz više država, koje su nastale spontano, iz potrebe i želje za zajedničkim nastupom. Prijateljstva i suradnje započete na Visu traju i danas, daleko izvan okvira same regate.

Foto: YC Host Vis

Jedri se u trokut unutar Viške vale, jednog od najatraktivnijih regatnih polja na Jadranu. Posebnost ove regate je i u tome što gledatelji utrke mogu pratiti gotovo s bilo koje točke uz obalu – sve se odvija pred očima publike. Natjecanje se boduje prema niskom sustavu bodovanja, a regata se održava tijekom dva dana, ovisno o vremenskim uvjetima.

Program započinje u četvrtak dolaskom posada i večerom dobrodošlice. U petak je u 9 sati sastanak kormilarki, a start prve regate u 10 sati, dok je navečer predviđena zajednička večera. Subota donosi isti jutarnji ritam, a navečer slijedi svečana dodjela nagrada i druženje. U nedjelju, 8. ožujka, u podne se održava tradicionalna „High Noon“ kava i zdravica povodom Međunarodnog dana žena.

PMS Žena odavno nije samo regata – ona je spoj sporta, solidarnosti i dalmatinskog načina života te primjer kako sportska ideja, kada je prepozna zajednica, može prerasti u događaj nacionalnog i međunarodnog značaja.

Foto: YC Host Vis

Organizatori pozivaju sve zainteresirane ženske posade da se prijave za sudjelovanje na jubilarnom izdanju. Rok za prijavu je subota, 28. veljače 2026. do 23:59 sati, a prijave se zaprimaju putem e-maila na adresu ychost.vis@gmail.com
 ili osobno u regatnom uredu JK Host u Visu. Broj mjesta je ograničen, a interes – sudeći prema dosadašnjim prijavama – veći nego ikad.

OSTALO

